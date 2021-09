Kiên quyết không để tình trạng giãn cách không triệt để, kéo dài mà không đạt được mục tiêu

Các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, thực hiện triệt để các nhiệm vụ, giải pháp: Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách xã hội, “ai ở đâu ở đó”, nhất là việc phải thực hiện cách ly; Đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; Đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn; khi người dân có yêu cầu, phải đáp ứng kịp thời; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn; Tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm, cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự trong công nhân và các khu công nghiệp, không để hình thành các điểm nóng phức tạp, đặc biệt ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trong công nhân, an ninh thông tin, an ninh mạng; phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh các loại tội phạm lợi dụng hoạt động trong bối cảnh tình hình dịch phức tạp; bảo đảm môi trường lành mạnh cho an sinh, an dân.

Từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương kết thúc giãn cách xã hội nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch tại khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong vận chuyển hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch, hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu…

Tiếp tục đảm bảo cung cấp thông tin về dịch bệnh minh bạch, kịp thời đến người dân; tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân phòng chống dịch để “Dân biết – Dân hiểu – Dân tin – Dân theo – Dân làm”, người dân yên tâm và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ thực hiện nhất quán, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Chủ động nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học các kịch bản thích ứng an toàn với dịch bệnh khi đã tiêm chủng vắc xin và đạt tiêu chí kiểm soát dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế, trước hết là các phương án, biện pháp bảo đảm đi lại an toàn, vận tải an toàn, sản xuất an toàn, dịch vụ an toàn, học tập an toàn…

Các địa phương khi ban hành theo thẩm quyền các quy định về phòng, chống dịch, nhất là vấn đề giao thông, lưu thông hàng hóa, cần cân nhắc kỹ lưỡng cách làm, thời điểm thực hiện, đánh giá tác động, chuẩn bị truyền thông… phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn. Trường hợp cần thiết, báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp trên trực tiếp.

Các Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Trưởng các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp báo cáo kết quả và đề xuất nội dung cần thiết để Trưởng ban chỉ đạo có ý kiến chỉ đạo thực hiện.