Thời sự - Chính trị Kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum năm 2021 đạt nhiều kết quả tích cực

(kontumtv.vn) – Trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra sáng 7/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Triển khai mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum tiếp tục ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2021.

Cụ thể, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn năm 2021 tăng gần 6,5% so với năm trước. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 3.500 tỷ đồng, đạt 100% dự toán địa phương giao. Giá trị xuất khẩu hơn 290 triệu USD, đạt gần 180% kế hoạch. Đến cuối năm, toàn tỉnh có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt hơn 47 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%. Trong năm, tỉnh đã thu hút được hơn 40 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 13.600 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng. Chất lượng giáo dục và đào tạo chuyển biến tích cực, trong đó, tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp THPT tăng so với năm 2020. Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Cùng với kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc cũng chỉ ra một số hạn chế trong triển khai các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2021 như, việc giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch, tiến độ đầu tư một số dự án trọng tâm của tỉnh còn chậm; các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính cải thiện chưa rõ rệt; tình trạng khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép còn diễn ra…

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc cho biết: “Mục tiêu chung là huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch; phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại.

Căn cứ vào mục tiêu chung, UBND tỉnh đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum năm 2022 như phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 4.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 52 triệu đồng; giảm ít nhất 4% hộ nghèo/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025; thực hiện trồng mới 1.000 ha cây mắc ca và 500 ha Sâm Ngọc Linh; duy trì trên 70% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội giảm 5%.

Tài kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND tỉnh có 41 nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến; trong đó, 25 báo cáo Tờ trình dự thảo Nghị quyết và 16 Báo cáo chuyên đề./.

Thu Trang