Thời sự - Chính trị Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 2, khóa XII thành công tốt đẹp

(kontumtv.vn) – Sau gần 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành tốt nội dung, kế hoạch đề ra và bế mạc vào cuối giờ chiều ngày 9/12 tại Hội trường Ngọc Linh. Chủ tọa và điều hành phiên bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum lần thứ 2, Khóa XII có UVTƯĐ, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng.

Dự phiên bế mạc có Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu các sở, ngành, huyện, thành phố và 51 đại biểu HĐND tỉnh.

Trong hai ngày 7-8/12, kỳ họp thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, của thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; thông qua các báo cáo năm 2021 của Công an, Viện Kiểm Sát, Tòa án nhân dân tỉnh. Trong phiên thảo luận, có gần 60 lượt ý kiến của đại biểu về những vấn đề trọng tâm phục vụ cho phát triển KT-XH của tỉnh. Trong phiên chất vấn có 16 đại biểu gửi 19 nội dung chất vấn đến UBND tỉnh và các sở, ngành. Nội dung chất vấn tập trung vào phương án giải quyết những tồn động, hạn chế trong thời gian qua và giải pháp để hoàn thành các mục tiêu trọng điểm của tỉnh trong thời gian đến. Trên cơ sở thảo luận và chất vấn, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua 31 Nghị quyết của kỳ họp.

Về phát triển KT-XH năm 2022, HĐND tỉnh thống nhất các chỉ tiêu như, giảm 4% hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Toàn tỉnh có gần 56% lao động qua đào tạo. Tỷ lệ hộ gia đình ở đô thị sử dụng nước sạch đạt 90%, ở nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%. Trên 97% hộ dân tộc thiểu số có đất ở và có đất sản xuất. Hơn 70% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên 70% xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên. Cơ cấu kinh tế: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20-21%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng 29-30%; Khu vực Dịch vụ 42-43%. GRDP bình quân đầu người khoảng 52 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.600 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 22.500 tỷ đồng trở lên (trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân 16.400 tỷ đồng). Thành lập mới 310 doanh nghiệp. Giá trị xuất khẩu 270 triệu USD. Diện tích cây ăn quả trồng mới 2.000 ha; diện tích cây Mắc Ca trồng mới 400 ha; diện tích Sâm Ngọc Linh trồng mới 500 ha; các cây dược liệu khác trồng mới 2.000 ha. Xây dựng thêm 02 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. Tổng đàn bò 84.500 con. Trồng mới trên 3.690 ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 63,1%. Phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đạt 900 ngàn lượt khách du lịch đến tỉnh.

Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 2, khóa XII được thông qua là cơ sở để tỉnh Kon Tum thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh ủy vào điều kiện cụ thể của tỉnh, làm cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai, thực hiện.

Phát biểu bế mạc, UVTƯĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đánh giá cao những nỗ lực của HĐND, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương trong công tác chuẩn bị, giúp kỳ họp hoàn thành kế hoạch, tiến độ, mục tiêu đề ra. Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự đóng góp của các đại biểu trong việc nghiên cứu, thảo luận, tranh luận tại các phiên thảo luận tổ, thảo luận chung tại hội trường, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn; đánh giá cao nội dung trả lời chất vấn của UBND tỉnh và các sở, ngành. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị sau cuộc họp, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế; triển khai nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch năm 2021 và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo uốc phòng an ninh năm 2022. Trong đó, chú trọng bám cơ sở, sát thực tiễn, thực hiện tốt cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư; chú trọng phát triển dược liệu, trồng rừng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến. Chủ tịch HDND tỉnh Dương Văn Trng lưu ý tăng cường phòng chống tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng chính quyền số, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển các vùng kinh tế động lực, đặc biệt là tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Giữ cho được tỉnh Kon Tum luôn là vùng xanh, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đề nghị: “Kỳ họp thứ 2 đã thành công tốt đẹp, để các Nghị quyết đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phối hợp chặc chẽ trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, phát huy tinh thần năng động và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân, thực sự xây dựng khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng giàu đẹp.”

Thành công của kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 2, Khóa XII là cơ sở để tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và thực hiện thành công nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tỉnh Kon Tum trong thời gian tới./.

Văn Hiển – Thanh Hà