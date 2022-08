Thời sự - Chính trị Ký kết Kế hoạch phòng chống tội phạm lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT

(kontumtv.vn) – Công an huyện và Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Glei tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế.

2 đơn vị phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thông qua đó ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi trục lợi bảo hiểm, góp phần đẩy lùi các loại tội phạm trong lĩnh vực quản lý./.

Minh Đức – Y Đông

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Glei