Thời sự - Chính trị Ký kết quy chế phối hợp bảo vệ rừng

(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy tổ chức ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ rừng giữa UBND huyện với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78 và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân.

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện được các cấp đặc biệt quan tâm và đạt những kết quả nhất định. Tuy nhiên, hành vi xâm hại rừng vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tại xã Mô Rai, các đối tượng thường lợi dụng khu vực giáp ranh có nhiều tuyến đường sản xuất có hành vi xâm hại đến rừng, làm cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng rất khó phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Trước thực tế này, huyện Sa Thầy ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ rừng với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78 và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Duy Tân là 2 đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại xã Mô Rai. Nội dung phối hợp tập trung vào công tác thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội; quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lâm sản, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn xã Mô Rai nói riêng và huyện Sa Thầy nói chung./.

CTV Diệp Hoàng – Thanh Huyền