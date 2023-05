Thời sự - Chính trị Ký ức hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ

(kontumtv.vn) – Đã gần 70 năm trôi qua kể từ ngày Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi. Với những cựu chiến binh đã từng tham gia chiến dịch này, ký ức về “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non” chưa bao giờ phai mờ.­­­­

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thanh ở thôn 1, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà là nhân chứng lịch sử tham gia trực tiếp chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Hơn 20 năm sát cánh cùng đồng đội trên các chiến trường, trải qua biết bao hiểm nguy, gian khó, ký ức về những ngày khoét núi, đào hầm trên đồi A1 tham gia chiến dịch Điện biên phủ luôn khắc ghi trong tâm trí ông. Ông Nguyễn Văn Thanh hồi nhớ lại: “Đào cái hầm không phải một mình đào đâu bao nhiêu người đào mấy mươi ngày, tôi đào từ giờ đến 10h trưa là người khác vào thay, cứ thay phiên như vậy đến bao giờ mà đào đến cái đỉnh đồi là mình lấy dây mình đo, có dây đo gần tới chân rồi mình mới đổ mìn, thuốc nổ vào đấy được chứ. Tôi đùn đất vào cái bao con con như cái bao gạo ấy, tống đầy bao xong đùn ra cho người khác kéo. Đất đào phải có chỗ đổ, đổ làm sao địch không biết là cái đất ấy là đất đỏ ở đâu.”

Trận đánh ông Thanh nhớ nhất tại Chiến dịch Điện Biên Phủ là lúc chiến dịch bước vào đợt 3. Đại đội của ông cùng các đơn vị phối hợp được giao nhiệm vụ bắn phá cứ điểm A1 để thu hút sự chú ý, yểm trợ cho đồng đội đưa bộc phá vào phá sào huyệt của địch. Khó khăn chồng chất khi lúc bấy giờ đang là mùa mưa. Bộ đội ta luôn khắc ghi lời dạy của Bác “Đoàn kết nhất trí, kiên quyết và bền bỉ đấu tranh, nhất định thắng lợi”.

Ông Thái Văn Lũy ở TDP 10, thị trấn Đăk Hà năm nay vừa tròn 100 tuổi, hồi ức về những tháng năm lịch sử tại chiến dịch Điện Biên Phủ luôn khắc ghi trong cuộc đời ông. Theo tiếng gọi thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, năm 22 tuổi ông tham gia quân ngũ tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 101, Đại đoàn 325, với nhiệm vụ là đơn vị hỏa lực chi viện cho bộ binh đánh đồi A1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong giây phút cam go nhất, nhiều đồng đội đã dũng cảm lao lên phía trước tiêu diệt địch, nhiều chiến sỹ hy sinh, nhưng ông và các đồng đội không hề nao núng… Ông Thái Văn Lũy tự hào nói: “Quân đội ta là ở Nhân dân mà ra thì phải đánh giặc, tay chém thù tay sắc như gươm. Củ khoai, củ sắn thay cơm khoai bùi trong dạ, sắn thơm trong lòng. Nắng thì có Đảng, mưa thì có dân. Các đồng chí bỏ xương, bỏ máu nhưng mà độc lập, tự do, dân cơm no áo ấm thì các đồng chí đó cũng rất thỏa mãn.”

Chiến dịch Điện Biên Phủ là biểu tượng cho ý chí, tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, trong đó hậu phương luôn sẵn sàng về sức người, sức của chi viện tối đa cho tiền tuyến. Thanh niên xung phong sẵn sàng lên đường nhập ngũ, ngày đêm gấp rút mở đường đảm bảo giao thông cho chiến dịch, Nhân dân ra sức lao động sản xuất, hậu phương được tăng cường về mọi mặt. Ông Hà Văn Huynh ở thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà chia sẻ: “Tinh thần lúc đó ở hậu phương thì phải thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, đi bừa thì sợ máy bay thì phải đi sớm đi từ lúc 4h, gặt cũng như thế. Bà con đi hăng hái lắm mình, ở nhà không được đi mặt trận thì phải làm nông nghiệp cho nó đầy đủ.”

Chiến tranh đã lùi xa, ý nghĩa, bài học lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn trường tồn với thời gian để thế hệ hôm nay khắc ghi công ơn của thế hệ cha ông chiến đấu vì độc lập tự do cho dân tộc./.

CTV Minh Thái