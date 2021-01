Kỳ vọng lớn vào quyết sách tại Đại hội XIII của Đảng

Nhìn lại gần 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, mặc dù còn những hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự nỗ lực lớn và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tô đậm thành tựu của gần 35 năm đổi mới với những bước tiến vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, công tác chăm lo cho người cao tuổi đã có những bước tiến nhất định, nhiều chính sách và hệ thống giải pháp thiết thực đã được ban hành, triển khai.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 – 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc và đất nước ta; có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Trước thềm Đại hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bày tỏ nhiều tâm tư, kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách, công tác nhân sự sẽ góp phần tạo nên đột phá trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong nhiệm kỳ mới.

Đại úy Lê Văn Cường (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, hòa chung không khí chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước – Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, thời gian qua, bằng tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa chào mừng Đại hội.

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có nêu rõ nội dung định hướng về nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ công tác của mình, Đại úy Lê Văn Cường chia sẻ: “Ở góc độ là một cán bộ, đảng viên trẻ đang công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, bản thân tôi hướng về Đảng với niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách, chủ trương đúng đắn, sáng suốt trong nhiệm kỳ tới và định hướng chiến lược những năm tiếp theo. Tôi đặc biệt quan tâm tới nội dung tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tin tưởng rằng, Đại hội XIII của Đảng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới để đề ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, thực hiện có hiệu quả để tiếp tục xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển”.

Niềm tin về đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, vì dân

Tại mỗi kỳ Đại hội Đảng, công tác nhân sự là nội dung rất quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Việc xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc là công việc cực kỳ hệ trọng, liên quan đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước. Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm và bài học chuẩn bị nhân sự của các đại hội trước, Đảng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự cho nhiệm kỳ khóa mới; kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, chạy chức, chạy quyền…

Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Anh hùng Lao động, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội bày tỏ niềm tin vào thành công của Đại hội XIII của Đảng khi nhìn vào đội ngũ cán bộ chủ chốt của 63 tỉnh, thành phố vừa được bầu. Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, đây là những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, năng lực, trình độ, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, có kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cũng được tiến hành bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm theo đúng quy trình nhân sự đã đề ra.

“Qua công tác nhân sự, tôi có niềm tin rằng, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Các cán bộ chủ chốt của Đảng trong nhiệm kỳ khóa XIII sẽ là những gương mặt tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới”, Giáo sư Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Bày tỏ tin tưởng Đại hội Đảng XIII sẽ lựa chọn được một đội ngũ cán bộ tốt, có đủ tư cách, phẩm chất, năng lực, uy tín, là những người vừa có đức, vừa có tài, Nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Tổng biên tập báo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương cho rằng, với những năng lực, phẩm chất đó, đội ngũ cán bộ mới có thể đảm đương được trọng trách, nhiệm vụ mà Đảng giao phó cho mình, bởi “không có cán bộ tốt thì đường lối có tốt mấy cũng chịu. Còn tốt đến mức nào, làm tròn nhiệm vụ đến như thế nào thì phải chờ”.

Tin tưởng những đồng chí được bầu tại Đại hội XIII của Đảng sẽ phát huy những cống hiến, đóng góp thời gian qua, tiếp tục xây dựng đất nước phát triển, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng, Đảng sẽ rất kỹ lưỡng, thận trọng, khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ để lựa chọn những đồng chí ở cương vị đứng đầu đất nước. Đây cũng là sự kỳ vọng của nhân dân, sự kỳ vọng của Đảng, của cả xã hội. “Các đồng chí đã có uy tín rồi thì rất mong các đồng chí khi đảm nhiệm vị trí đứng đầu tiếp tục phát huy những cống hiến, đóng góp với Đảng, với cách mạng trong thời gian qua. Mong các đồng chí luôn lấy dân làm gốc, tất cả vì dân, vì đất nước, vì sự nghiệp đổi mới đất nước này, xây dựng Việt Nam ngày một hùng cường, giàu mạnh sánh vai với các nước trên thế giới”.

Cùng quan điểm trên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Yên (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật) cũng cho rằng, điều cốt yếu và mang tính quyết định, xuyên suốt chính là con người; là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ đức, đủ tài và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, là những nhân sự sẽ được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó, gánh vác trọng trách lớn lao trong nhiệm kỳ khóa tới: “Tìm được những người đủ đức, đủ tài là một vấn đề mà Đảng ta phải suy nghĩ. Trong tất cả các kỳ Đại hội Đảng, việc lựa chọn cán bộ kế cận đều là công việc cực kỳ quan trọng. Tôi kỳ vọng tại Đại hội Đảng sắp tới chúng ta lựa chọn để tìm được những cán bộ phấn đấu cho sự nghiệp của dân, đặc biệt phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phải dựa vào dân thì sự nghiệp của chúng ta sẽ thành công lớn”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội cũng cho rằng nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII là lựa chọn, xây dựng được đội ngũ cán bộ chất lượng, nhất quán giữa việc làm và lời nói, thực sự vì nhân dân. Bên cạnh đó, Đại hội cũng cần có quyết sách đúng đắn để tận dụng được thế mạnh của đất nước, ứng dụng công nghệ cao, phát triển và nâng cao chuỗi giá trị kinh tế, tạo sự phát triển đột phá. Bà An mong muốn, sau Đại hội XIII của Đảng, sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân sẽ ngày càng bền chặt hơn, tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn khôn lường, như việc chúng ta đã và đang chống “giặc COVID-19”, từ đó tiếp tục xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Vui mừng trước sự kiện trọng đại của đất nước, Trung tá Nguyễn Ngọc Bích, Đội Tuyên truyền Phòng Công tác Đảng – công tác chính trị (Công an thành phố Hà Nội) hy vọng Đại hội lần này sẽ bầu ra những người có tài, có đức, có trí tuệ, năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng để tiếp tục đưa đất nước phát triển vượt bậc về kinh tế – xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh-quốc phòng.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Bích, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu rõ kết quả của một nhiệm kỳ, sự phát triển của đất nước trong giai đoạn 5 năm qua. Cùng với đó, thực tế chứng kiến sự đi lên, phát triển bền vững của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có cơ sở để kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới khởi sắc: “Chúng ta đã phát huy được tối đa tiềm năng, thế mạnh của quốc gia trong phát triển kinh tế-xã hội. Công tác xây dựng Đảng cũng đạt nhiều kết quả, nhất là trong tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt là uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong giai đoạn vừa qua. Vì vậy, hoàn toàn có cơ sở kỳ vọng đất nước tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững trong giai đoạn mới”, Trung tá Nguyễn Ngọc Bích nhấn mạnh.

“Tôi tin tưởng Đại hội Đảng lần này sẽ đề ra những giải pháp mang tính đột phá để đưa nền kinh tế-xã hội lên tầm cao mới; có những chính sách cụ thể phát huy tiềm năng, lợi thế, nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”, Trung tá Nguyễn Ngọc Bích khẳng định.