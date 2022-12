Thời sự - Chính trị Lãnh đạo tỉnh thăm Giáo xứ Tân Hương nhân dịp Giáng sinh 2022

(kontumtv.vn) – Sáng 21/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành trong tỉnh đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Tân Hương và Linh mục Đỗ Hiệu, Tổng Đại diện Giáo phận Kon Tum, Chính xứ Giáo xứ Tân Hương nhân dịp Lễ Giáng sinh 2022.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2023 an lành, hạnh phúc đến Linh mục Đỗ Hiệu, các chức sắc, chức việc và toàn thể bà con giáo dân Giáo xứ Tân Hương. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2022, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của quân và nhân dân trên địa bàn, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; các chế độ, chính sách về an sinh xã hội cũng như công tác giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh tiếp tục giữ vững. Đạt được kết quả này có sự đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc, tu sĩ, giáo dân Công giáo nói chung và giáo dân Giáo xứ Tân Hương nói riêng. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị, thời gian tới, Linh mục Đỗ Hiệu cùng các chức sắc, chức việc trong Giáo phận Kon Tum tiếp tục hướng dẫn, vận động giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thay mặt Giáo xứ Tân Hương, Linh mục Đỗ Hiệu, Tổng Đại diện Giáo phận Kon Tum bày tỏ niềm vui mừng, cảm kích và cảm ơn chân thành đến Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc mừng giáo xứ nhân dịp Lễ Giáng sinh. Đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục khởi sắc trong năm mới 2023./.

Thu Trang – Công Luận