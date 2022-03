Thời sự - Chính trị Lật xe tải chở dưa hấu tại đèo Lò Xo, 1 người tử vong

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 9/3, tại km 1408+718 đường Hồ Chí Minh trên đèo Đèo Lò Xo, đoạn qua thôn Măng Khênh, xã Đắk Man, huyện Đắk Glei đã xảy ra tai nạn lật xe tải nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h15 khi xe tải mangbiển kiểm soát 17H-005.54 chở dưa hấu đang lưu thông theo hướng Kon Tum – Quảng Namdo tài xế Phan Bá Khiêm, sinh năm 1990, trú tạixã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình điều khiển thì bất ngờ đâm vào taluy dương và lật nghiêng sang bên trái đường.Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế Phan Bá Khiêm chết tại chỗ, phụ xe Nguyễn Văn Luých, sinh năm 1977, bị thương và được đưa đi cấp cứu sau đó.

Sau khi nhận thông tin đội công an xã Đăk Man cùng CSGT, công an tỉnh, cùng đội tình nguyện SOS Đèo Lò Xo có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, triển khai công tác cứu hộ. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe xuống dốc bị mất đà. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh thêm./.

Đăng Huy