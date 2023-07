Thời sự - Chính trị Lễ thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ hy sinh tại núi Chư Pao

(kontumtv.vn) – Thành đoàn Kon Tum phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố Kon Tum tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại núi Chư Pao, xã Hòa Bình nhân dịp kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chiến trường Tây Nguyên được giao nhiệm vụ quan trọng, đó là tiêu diệt một bộ phận chủ lực của Quân đoàn 2 và lực lượng tổng dự bị quân ngụy; giải phóng Đăk Tô – Tân Cảnh, sau đó giải phóng thị xã Kon Tum, có điều kiện thì phát triển xuống Pleiku. Ông Vũ Duy Tiến – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Kon Tum cho biết Bộ Tư lệnh chiến dịch nhận thấy đoạn đường Quốc lộ 14 qua dãy núi Chư Thoi, Chư Pao là một địa bàn có ý nghĩa chiến thuật vô cùng quan trọng, quyết định đến thắng lợi trong chiến dịch Tây Nguyên. Vì vậy đã giao cho Trung đoàn 95 cùng với một số đơn vị khác đảm nhiệm chia cắt địch trên tuyến Quốc lộ 14, đoạn Ninh Đức đến dãy Chư Thoi, Chư Pao, chia cắt thị xã Kon Tum với thị xã Pleiku.

Từ ngày 26/3/1972 đến ngày 17/6/1972, các đơn vị bộ đội đã tổ chức đánh hơn 15 trận; phá hủy nhiều vũ khí của địch. Chư Thoi, Chư Pao trở thành “cánh cửa thép” ngăn chặn đường 14, con đường giao thông huyết mạch của địch ở Tây Nguyên, đánh bại mọi cuộc phản kích của địch, làm cho quân địch ở Pleiku không dám chi viện cho Kon Tum, góp phần quan trọng vào chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (24/4/1972) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).

Sau năm 1975, các cấp ngành đã tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt các chiến sỹ hy sinh trên mảnh đất này nhưng do năm tháng, địa hình địa vật đã có nhiều thay đổi, thông tin của liệt sĩ có nhiều thất lạc nên việc tìm kiếm quy tập gặp rất nhiều khó khăn. Đến ngày 24/7/2020 chỉ mới tìm kiếm được 03 hài cốt đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, ngoài ra còn một số mộ liệt sĩ do các gia đình tự tìm kiếm và đưa về an táng tại quê nhà.

Theo nguyện vọng của người dân, xã Hoà Bình đã thực hiện xã hội hoá, vận động Nhân dân và các nhà hảo tâm trên mọi miền của Tổ quốc đóng góp tiền bạc, ngày công lao động để xây dựng hoàn thiện Công trình thờ cúng anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc. Anh Nguyễn Trọng Thắm ở xã Đăk Năng, TP. Kon Tum chia sẻ:“Đối với bản thân mình là một thế hệ trẻ, hôm nay rất vinh dự, tự hào được tham dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại núi Chư Pao này. Bản thân qua đây càng thấm nhuần hơn tinh thần chiến đấu bất khuất của các anh hùng liệt sĩ, thế hệ trẻ càng có thêm động lực để tiếp sức và phấn đấu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.”

Đây là hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm và tình cảm, lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của cán bộ và Nhân dân thành phố Kon Tum đối với các anh hùng liệt sĩ./.

CTV Trọng Nghĩa