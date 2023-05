Thời sự - Chính trị Lễ tiễn, bàn giao hai cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước

(kontumtv.vn) – Ngày 23/5, tại thành phố Ban Lung, tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia), Chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh Rattanakiri đã long trọng tổ chức lễ tiễn, bàn giao 4 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được Đội K53 (Bộ CHQS tỉnh) tìm kiếm, quy tập tại tỉnh Rattanakiri mùa khô 2022 – 2023. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum; Ngài Su Sê Ri, Phó tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Rattanakiri.

Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Ngài Su Sê Ri, Phó tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu anh dũng, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nhân dân Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng Phôn bốt tàn bạo, mang lại sự hồi sinh cho đất nước Camphuchia. Mỗi người dân Campuchia có mặt hôm nay là để tiễn đưa các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam quên thân mình, hy sinh vì đất nước Campuchia về Tổ quốc thân yêu của mình. “Trong buổi lễ long trọng hôm nay, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, LLVT và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh Rattanakiri xin được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, không bao giờ quên về những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tính mạng, xương máu của mình để lật đổ chế độ tàn bạo Pôn Pốt, mạng lại sự hồi sinh cho đất nước campuchia”, Ngài Su Sê Ri, Phó tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri, CPC bày tỏ.

Trong niềm xúc động khôn nguôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum Y Ngọc thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum, Ban chuyên trách tỉnh Kon Tum và thân nhân gia đình các liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo chính quyền, Ban chuyên trách và nhân dân tỉnh Ratanakiri đã tận tình phối hợp, giúp đỡ Đội K53 tỉnh Kon Tum trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ trong thời gian vừa qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc nói: “Chúng tôi mong rằng, bằng tất cả tình cảm và tấm lòng, các cấp lãnh đạo và nhân dân tỉnh Ratanakiri tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để tìm kiếm cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh tỉnh Ratanakiri qua các thời kỳ chiến tranh như thỏa thuận cấp cao của 2 Chính phủ, tấm lòng tri ân của nhân dân Campuchia cũng như lòng mong mỏi của gia đình các liệt sĩ đang ngày đêm ngóng chờ thông tin về người thân của mình”.

Sự hy sinh anh dũng, cống hiến xương máu của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đã minh chứng cho tình hữu nghị trong sáng vốn có giữa Việt Nam và Campuchia, vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì độc lập, tự do của hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.

Theo dọc con đường đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyên và chuyên gia Việt Nam về nước, lãnh đạo chính quyền, nhân dân và các em học sinh tỉnh Rattarakiri cầm cờ hai nước Việt Nam và Campuchia vẫy chào tiễn cac hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ Việt Nam.

