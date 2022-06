Thời sự - Chính trị Lễ tiễn đưa hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 2/6, tại thành phố Pắk Xế, chính quyền, nhân dân và các LLVT tỉnh Chămpasắc trang trọng tổ chức lễ tiễn đưa 7 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong các thời kỳ chiến tranh về nước. Đây là hài cốt các liệt sĩ do Đội K53 tỉnh Kon Tum quy tập trong mùa khô 2021 – 2022 trên địa bàn 3 tỉnh Nam Lào gồm Attapư, Sê Kông, Chămpasắc.

Từ sáng sớm, rất đông người dân trên địa bàn thành phố Pắk Xế đã tập trung về Bộ CHQS tỉnh Chămpasắc, nơi diễn ra Lễ tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên 3 tỉnh Nam Lào về nước. Trang nghiêm – thành kính – biết ơn là những gì người tham dự cảm nhận được trên từng khuôn mặt của dòng người đến tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ Việt Nam về với đất mẹ. Bà Bua Lay – Vô Lạ Vông, một người dân sống ở thành phố Pắk Xế, tỉnh Chămpasắc đến từ rất sớm thắp hương cầu nguyện cho các liệt sĩ. Bởi hơn ai hết bà hiểu rõ tình cảm của bộ đội Việt Nam năm xưa đã dành cho nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, gia đình bà nói riêng. Bà Bua Lay – Vô Lạ Vông, thành phố Pắk Xế, tỉnh Chămpasắc, Lào cho biết: “Bố mẹ tôi cũng là bộ đội Pa Thét Lào, được chính phủ Việt Nam đưa sang học tập tại Hà Nội. Bản thân tôi sinh ra tại Bệnh viện quân đội 108. Chiến tranh vô cùng ác liệt, cuộc sống vô vàn khó khăn nhưng các chú bộ đội Việt Nam vẫn dành những gì tốt nhất cho gia đình tôi. Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội Việt Nam nhân dân các bộ tộc Lào mới có được cuộc sống thanh bình, phát triển như ngày hôm nay”.

Dự Lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong các thời kỳ chiến tranh về nước còn có sự tham gia của lãnh đạo chính quyền và động đảo nhân dân 3 tỉnh Chămpasắc, Sêkông, Attapư và các Lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng Lào cùng bà con Việt kiều đang làm ăn, sinh sống tại tỉnh Chămpasắc. Điều này thể hiện tình cảm đặc biệt sâu sắc của chính quyền và nhân dân các tỉnh Nam Lào đã dành cho các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc, vì sự nghiệp quốc tế cao cả và vì tình đoàn kết đặc biệt hiếm có, có một không hai trên thế giới.

Tại buổi lễ, ông Sổm Bút Tạ Kun, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Chămpasắc khẳng định việc làm này vừa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam vừa thể hiện ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm củng cố, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống ngày càng đoàn kết bền chặt và không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Ông Sổm Bút Tạ Kun, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasắc, Lào nói: “Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cùng các gia đình cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã hiến dâng những người con ưu tú của mình cho nền độc lập của đất nước Lào nói chung và sự no ấm, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc 3 tỉnh Nam Lào chúng tôi nói riêng”.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc thay mặt chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan, ban, ngành và nhân dân các tỉnh Chămpasắc, Attapư và Sê Kông đã giúp đỡ nhiệt tình cho Đội K53 tìm kiếm, cất bốc được 7 hài cốt các liệt sĩ. Đây là dịp quan trọng để hai nước cùng nhau phối hợp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân, nhất là thệ hệ trẻ, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào, đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc nhấn mạnh: “Chúng tôi mong rằng, bằng tất cả tình cảm và tấm lòng, các đồng chí và nhân dân các tỉnh Chămpasắc, Attapư, Sê Kông tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp giúp đỡ tìm kiếm cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh. Trong giờ phút thiêng liêng này, tôi đề nghị chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh, cống hiến xương máu của mình vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì độc lập tự do của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Thay mặt UBND tỉnh, Ban chuyên trách tỉnh Kon Tum, chúng tôi xin trân trọng đón nhận các hài cốt liệt sỹ Việt Nam quy tập trong mùa khô 2021 – 2022 do Ban công tác đặc biệt các tỉnh: Chămpasắc, Attapư, Sê Kông bàn giao để đưa các liệt sĩ về an nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam”.

Sự biết ơn vô hạn của nhân dân các bộ tộc Lào đối với các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam một lần nữa được thể hiện rõ nét khi dọc theo con đường đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ đi qua, cán bộ, nhân dân và học sinh tỉnh Chămpasắc đã đứng bên đường tạo thành một dòng người dài vô tận, trên tay cầm quốc kỳ của hai nước Việt Nam và Lào vẫy chào tiễn đưa các liệt sĩ về với Tổ quốc, đất mẹ vĩnh hằng. Điều đó đã tạo nên một biểu tượng hùng tráng của tình hữu nghị Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Từ tỉnh Chămpasắc về đến cửa khẩu Quốc tế Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tại đây các lực lượng chức năng cùng nhân dân và các em học sinh chờ đợi từ rất lâu để đón những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ Quốc tế cao cả, trở về với quê hương, Tổ quốc. Sự cống hiến, hy sinh to lớn của các liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cho khát vọng độc lập tự do, hạnh phúc cho 2 dân tộc Việt – Lào.

Trung Kiên