Lực lượng Công an toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối Ngày bầu cử

Pano, cờ đỏ rực rỡ tuyên truyền về Ngày bầu cử. (Ảnh: Hồng Thắm/TTXVN)

Gần đến Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch đang tăng cường hoạt động chống phá.

Trước thực tế này, Bộ Công an và Công an các địa phương trong cả nước đã và đang chủ động đấu tranh, ngăn chặn, vạch trần, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối.

Ngay từ rất sớm, Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã xây dựng triển khai nhiều kế hoạch, phương án.

Vậy đến thời điểm này, công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Ngày bầu cử – ngày hội của toàn dân đã được thực hiện như thế nào? Xung quanh vấn đề này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ giúp việc Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử Bộ Công an.

– Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước sẽ diễn ra trên toàn quốc trong ngày 23/5 tới. Xin Trung tướng cho biết công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử được Bộ Công an triển khai như thế nào và kết quả cho đến thời điểm hiện nay?

Trung tướng Tô Ân Xô: Để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của nhân dân cả nước, Bộ Công an đã có những bước chuẩn bị từ sớm, rất kỹ lưỡng về tất cả các mặt, trên khắp cả nước.

Ngay từ tháng 7/2020, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã xác định “bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng Công an,” Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị và Kế hoạch công tác công an bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử, thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

Tiểu ban An ninh, trật tự Bộ Công an đã ban hành 9 Phương án, Kế hoạch, trên 150 Điện chỉ đạo, văn bản thông báo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử; tổ chức 4 phiên họp, nhiều đợt kiểm tra, rà soát thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử ở các địa phương, nhất là những khu vực trọng điểm, còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Đồng chí Bộ trưởng, Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an tham gia các đoàn giám sát, kiểm tra tại các địa phương đều tiến hành kiểm tra tại Công an các địa phương để rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm đúng lộ trình, công tác tổ chức bầu cử theo quy định.

Lực lượng Công an cả nước đã tập trung nắm tình hình bên trong, bên ngoài, tình hình từ cơ sở liên quan đến quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý, giải quyết ổn định tại chỗ nhiều vấn đề, vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn, bức xúc trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự. Đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa, làm thất bại các âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá cuộc bầu cử, chống phá công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử.

Làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự các Hội nghị hiệp thương, Hội nghị lấy ý kiến cử tri; xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu; chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các khu vực dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ tốt nhất cuộc bầu cử, trọng tâm là Ngày bầu cử.

– Như ông cho biết lực lượng Công an đã triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử ngay từ tháng 7/2020, song trùng với bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí có thể phân tích rõ hơn nhưng điểm giống và khác nhau trong tổ chức công tác bảo đảm an ninh, trật tự hai sự kiện quan trọng này?

Trung tướng Tô Ân Xô: Cuối tháng Một, đầu tháng Hai năm nay, lực lượng Công an đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bất cứ sơ xuất nào dù là nhỏ nhất, phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong quá trình tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nổi lên một số điểm khá tương đồng, rất đáng chú ý, đó là: Các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm triệt để lợi dụng các sự kiện trọng đại này của đất nước để đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá, đặc biệt là trên không gian mạng nhằm gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây bất ổn chính trị, xã hội với những thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc, nguy hiểm. Một số đối tượng phản động, phần tử xấu, không bảo đảm tiêu chuẩn tìm cách che dấu lý lịch, đánh bóng tên tuổi nhằm lợi dụng quá trình bầu cử hòng xâm nhập bộ máy chính quyền, chống phá ta từ bên trong, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác rà soát, xác minh tiêu chuẩn chính trị nhân sự.

Bên cạnh triển khai bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện nêu trên ở mức độ cao nhất, lực lượng Công an vẫn phải duy trì các mặt công tác thường xuyên khác, cũng như tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Bảng niêm yết danh sách cử tri. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Tuy nhiên, việc tổ chức công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử có một số điểm rất khác so với bảo vệ Đại hội Đảng, nổi bật là: Công tác bảo vệ Đại hội Đảng được triển khai tập trung, với cấp độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội; trong khi đó, công tác bảo vệ Ngày bầu cử phải triển khai rộng khắp trên cả nước, với cấp độ cao nhất tại gần 85.000 khu vực bỏ phiếu, trong đó có nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Lực lượng Công an tham gia bảo vệ Ngày bầu cử không chỉ thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự mà còn phải nắm vững và phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cử tri tham gia bầu cử, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Chỉ còn 2 tuần nữa cuộc bầu cử sẽ diễn ra trên cả nước, trong khi đó tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhiều khu vực đã và đang phải thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa, đặt ra những thách thức chưa từng có trong triển khai lực lượng, biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho cử tri đi bầu cử và cán bộ Công an tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

– Từ nay tới Ngày bầu cử không còn xa, để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử, xin Trung tướng cho biết thời gian tới lực lượng Công an cần tập trung thực hiện những công tác trọng tâm gì?

Trung tướng Tô Ân Xô: Đến thời điểm này, các mặt công tác công an chuẩn bị cho bảo vệ Ngày bầu cử 23/5 tới đã cơ bản hoàn thành một cách toàn diện, đồng bộ, chu đáo, cụ thể, kỹ lưỡng về tất cả các mặt, trên khắp cả nước. Ngày 12/5 tới đây, Bộ Công an sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử, chuyển trạng thái sẵn sàng cao nhất trong toàn lực lượng, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử trong mọi tình huống.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ to lớn này, lực lượng Công an tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau: nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình liên quan công tác bảo đảm an ninh, an toàn Ngày bầu cử tại từng địa bàn, từng khu vực bỏ phiếu; tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử.

Triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp theo các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đã được phê duyệt, đồng thời kiểm tra, rà soát để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, trong đó có phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục tham mưu giải quyết ổn định các vấn đề, vụ việc phức tạp nổi lên ở địa phương; tham mưu giải quyết đúng quy định của pháp luật các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử và công tác bầu cử. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công an và nhân dân trong việc tham gia bầu cử và bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử.

Thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép; cùng với lực lượng Y tế, Quân đội nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, yêu cầu cách ly các trường hợp liên quan đến người mắc COVID-19; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ tổ chức bầu cử.

– Trân trọng cảm ơn Trung tướng!./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)