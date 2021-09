Thời sự - Chính trị Mường Hoong cần khai thác tiềm năng phát triển dược liệu để giảm nghèo

(kontumtv.vn) – Tiếp tục tuyên truyền vận động, có giải pháp hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân đẩy mạnh phát triển cây dược liệu, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của xã để sớm thoát nghèo là một trong những chỉ đạo trọng tâm của Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang tại buổi làm việc với xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei vào sáng 9/9. Tham gia Đoàn công tác có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà; lãnh đạo UBMTTQVN và các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo huyện Đăk Glei và các doanh nghiệp phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn.

Sau hơn 1 năm thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Trang trong chuyến công tác tại xã vào tháng 6/2020, Đảng uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị xã Mường Hoong cố gắng nỗ lực trong việc khắc phục những khó khăn, hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định tiềm năng thế mạnh của xã là phát triển dược liệu và phát động phong trào “Toàn dân trong xã tham gia trồng dược liệu để thoát nghèo bền vững”. Kết quả đến tháng 8/2021, xã trồng mới 190ha hồng đảng sâm, tăng 116 ha so với năm 2020; diện tích Sâm Ngọc Linh trồng đươc 3,7ha, tăng 2,5ha so với năm trước. Xã đã triển khai sản xuất lúa từ 1 vụ lên 2 vụ tại 4/10 thôn và đang tiếp tục nghiên cứu nhân rộng ở các thôn còn lại trong thời gian tới; tổ chức tuyên truyền và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, chăn nuôi. Kết quả năm 2021 có thêm 136 hộ vay mới nâng tổng dư nợ trên 9,7 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Riêng về hộ nghèo, trong năm 2020 giảm gần 14% so với năm 2019, vượt chỉ tiêu theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ. Dự kiến trong năm 2021 giảm tiếp 10% hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 47,6%.

Ghi nhận những nỗ lực, chuyển biến của xã, Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Trang đề nghị lãnh đạo xã Mường Hoong làm rõ vì sao trong năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh gần 14%, trong khi năm 2019 chỉ giảm gần 3%; tiêu chí NTM trong năm 2021 vẫn giữ nguyên 9/19 tiêu chí so với năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ được vay vốn vẫn còn thấp; diện tích cây dược liệu chủ yếu phát triển trong đội ngũ cán bộ xã, thôn, trong khi người dân còn ít. Điều này là do thiếu kiến thức, thiếu tài chính hay thiếu sức lao động. Ngoài ra, xã có tiềm năng về phát triển dược liệu như 1ha hồng đảng sâm có khả năng thu 150-200 triệu đồng/năm nhưng vẫn còn nhiều hộ nghèo.

Trên cơ sở các ý kiến của xã; ý kiến tham gia của các Sở ngành, của huyện Đăk Glei và lãnh đạo UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Trang chỉ đạo các Sở ngành; cấp uỷ, chính quyền huyện Đăk Glei và xã Mường Hoong cần phối hợp để sớm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế mà xã đã kiến nghị, đề xuất như hỗ trợ giống cây dược liệu; đầu tư nâng cấp đường giao thông, quy hoạch sắp xếp lại khu dân cư ở thôn Đăk Rế cho phù hợp. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động người dân, nhất là thanh niên mạnh dạn vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, nhất là mở rộng diện tích cây dược liệu, đảm bảo 100% hộ nghèo đủ điều kiện được vay vốn. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô có kế hoạch phối hợp với chính quyền huyện, xã, các ngành liên quan xây dựng chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, thành lập các HTX để cùng người dân mở rộng diện tích phát triển cây dược liệu; thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị, hiệu quả cây dược liệu. Cùng với đó, tạo điều kiện tốt nhất để người dân khai thác tiềm năng, thế mạnh vươn lên thoát nghèo từ cây dược liệu. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu từ năm 2021 trở đi xã Mường Hoong phải giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10% trở lên; về xây dựng NTM, từ năm 2022 mỗi năm xã phải đạt 2 tiêu chí. Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh, LMHTX tỉnh, Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm giúp xã Mường Hoong thành lập 1 HTX kiểu mới về phát triển dược liệu. Ngoài ra giao UBND xã trực tiếp chỉ đạo thành lập 1 HTX hoặc 1 Tổ hợp tác nuôi ong rừng, khai thác lợi thế và hưởng lợi từ tán rừng; cố gắng giữ ổn định mỗi năm 250ha hồng đảng sâm, riêng Sâm Ngọc Linh cố gắng mỗi năm tăng 20.000 cây, tương đương 2ha. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Chủ tịch UBND xã Mường Hoong trực tiếp chỉ đạo thành lập vườn ươm của HTX để ươm giống hồng đảng sâm phục vụ nhu cầu người dân 2 xã Mường Hoong và Ngọc Linh. Đồng thời phối hợp cùng Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum thực hiện thí điểm nuôi cá Tầm từ năm 2022, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng uỷ, chính quyền xã tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền vận động bà con xoá các hủ tục lạc hậu; đẩy nhanh, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đặc biệt cần quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã, xây dựng xã Mường Hoong phát triển vững mạnh.

Trong dịp này, Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng các Sở ngành, các đơn vị trong đoàn công tác tặng quà cho xã Mường Hoong; đến thăm, tặng quà gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tình thương trong chuyến công tác trước đây của Bí thư Tỉnh uỷ và thăm, tặng quà cán bộ nhân dân thôn Làng Đung của xã Mường Hoong./.

Quang Mẫn- Đức Thắng