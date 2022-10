Thời sự - Chính trị Nâng độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh lên 64% vào năm 2030

(kontumtv.vn) – Trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030 và đến năm 2050, UBND tỉnh đã xác định mục tiêu cụ thể thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính đến năm 20230 và đến năm 2050.

Theo đó, đối với mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu, UBND tỉnh xác định đến năm 2030 đạt được một số chỉ tiêu trọng tâm như trồng mới được 15.000 ha rừng, bảo vệ diện tích rừng hiện có, nâng độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh lên 64%; Cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi theo hướng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu; Bảo đảm ít nhất 95% hộ gia đình ở khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh và đáp ứng nhu cầu về phòng chống dịch, bệnh; Các công trình hạ tầng trọng yếu thích ứng với biến đổi khí hậu được hoàn thành với các tiêu chuẩn an toàn trước thiên tai; Bảo đảm 80% số hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn, hoàn thành di dời ít nhất 70% các hộ dân sinh sống ở nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Đến năm 2050 quản lý hiệu quả tài nguyên nước và đất, cải thiện chất lượng môi trường phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; Tiếp tục phát triển nền nông nghiệp thông minh hiện đại và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; Tiếp tục duy trì độ che phủ rừng đạt 64%; Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được phát triển đồng bộ, hiện đại thích ứng hiệu quả với nước biển dâng và tác động của biến đổi khí hậu; Bảo đảm 100% tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Bảo đảm 100% số hộ dân sinh sống ở nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; 100% số hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở đảm bảo an toàn.

Đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, đến năm 2030, bảo đảm tổng lượng phát thải khí nhà kính giảm 43,5% so với kịch bản phát triển thông thường. Đến năm 2050, bảo đảm tổng lượng phát thải khí nhà kính quốc gia đạt mức phát thải ròng bằng “0”./.

Thanh Tùng – Đức Thắng