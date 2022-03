Thời sự - Chính trị Ngày hội biên phòng toàn dân

(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 33 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”, các xã biên giới trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã tổ chức các hoạt động Ngày hội biên phòng toàn dân năm 2022.

Xác định quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị theo phương châm “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”, thời gian qua, các Đồn Biên phòng, các xã biên giới trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã tăng cường sự phối hợp, gắn kết thực hiện “Quân với Dân một ý chí”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, dịp này các Đồn Biên phòng, các xã, các tập thể, hộ gia đình, cá nhân các thôn biên giới của huyện Ngọc Hồi đã ký kết phong trào năm 2022 với các nội dung trọng tâm như thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong vấn đề quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; thường xuyên quan tâm xây dựng củng cố cơ sở chính trị tại địa phương vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới tại địa phương…

Ngày hội biên phòng toàn dân trên địa bàn các xã biên giới huyện Ngọc Hồi được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện và đảm công tác phòng chống dịch COVID- 19 trong tình hình mới./

CTV: Thu Trang

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Ngọc Hồi