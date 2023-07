Thời sự - Chính trị Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 23/7, tại xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2023. Đây là đơn vị được tỉnh Kon Tum chọn tổ chức điểm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2023). Dự ngày hội có Phó Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Đại tá Nguyễn Thế Chi – Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc – Bộ Công an; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể… phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Đăk Hà đã có những chuyển biến tích cực; được tổ chức thường xuyên ở các khu dân cư, cơ quan đơn vị, trường học… tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút sự quan tâm, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thông qua phong trào, Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cấp uỷ, chính quyền và lực lượng Công an giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở. Đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; đề nghị địa phương cần tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước và phát huy dân chủ trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục củng cố, xây dựng các lực lượng nòng cốt. Từ đó, xây dựng được thế trận lòng dân về chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ngày thêm vững chắc.

Ghi nhận kết quả đạt được, Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh tổ quốc” cho 1 cá nhân và tặng Bằng khen cho 1 cá nhân. UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Công an tỉnh Kon Tum và UBND huyện Đăk Hà tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương đã tặng quà, biểu dương thành tích của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Wang; Công an huyện Đăk Hà đã trao tặng 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà Tình nghĩa cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ngọc Wang.

Ngày hội đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; làm thủ tục cấp căn cước công dân, đăng ký định danh điện tử mức độ 2 và làm các loại giấy tờ tùy thân khác cho nhân dân ngay tại cơ sở; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân./.

CTV Trọng Nghĩa