Ngày Khí tượng thế giới, cảnh báo sớm để hành động

(kontumtv.vn) – Bằng cách đưa ra những thông tin dự báo, cảnh báo sớm về biến động của thời tiết, công tác khí tượng thủy văn luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng đời sống xã hội ngày nay. Qua đó, góp phần làm giảm nhẹ những thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là khi các hiện tượng thời tiết đang diễn biến ngày càng bất thường và cực đoan.

Nhiệm vụ giám sát, đo đạc, cập nhật số liệu và đưa ra các dự báo, cảnh báo, những thông tin dự báo thời tiết đã trở nên quen thuộc và cần thiết trong cuộc sống của người dân hiện nay. Ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum cho biết, trong năm 2021, đơn vị đã thực hiện hơn 2.000 bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trong từng tháng, từng mùa, từng thời điểm, nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đảm bảo cho cuộc sống của người dân diễn ra bình thường. “Trong điều kiện về kinh tế phát triển và đang từng bước ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay, thì thông tin khí tượng, thủy văn rất là quan trọng. Nó tạo điều kiện cho người dân cũng như cho chính quyền các cấp trong cái điều kiện sản xuất, trong việc ứng phó với thiên tai. Bên Đài chúng tôi thì cũng đã có những cảnh báo và dự báo dài hạn, cũng như là ngắn hạn để cho người dân cũng như là chính quyền địa phương các cấp chủ động trong công tác phòng tránh”, Ông Huy nói.

Để có những thông tin dự báo, cảnh báo về tình hình khí tượng, thủy văn một cách chính xác, đòi hỏi các quan trắc viên phải thực hiện công việc đo đạc thường xuyên, liên tục, không để việc cập nhật, báo cáo số liệu nhanh hoặc chậm, ảnh hưởng đến thông tin dự báo. Chị Phạm Thị Nhi, Trưởng trạm Khí tượng tỉnh Kon Tum cho biết: “Đối với trách nhiệm của trạm, quan trắc viên của trạm là thu thập số liệu, ngày làm 4 ốp trên ngày vào các giờ là 01h, 07h, 13h, 19h Việt Nam. Quan trắc số liệu khí tượng thì phải liên tục, chính xác và tính khí tượng là phải so sánh với nhau được. Và các quan trắc viên ở trạm thì quan trắc các hiện tượng thời tiết là liên tục suốt ngày đêm để ứng phó với những hiện tượng thời tiết đặc biệt xảy ra”.

Trạm Thủy văn Kon Tum là đơn vị có nhiệm vụ quan trắc lưu lượng nước và đo lưu lượng phù sa của dòng sông Đăk Bla. Ông Nguyễn Tất Công, Trưởng trạm Thủy văn Kon Tum cho biết, những năm gần đây, lượng nước đo được đang ngày càng xuống thấp dần do những tác động của con người. Hiện tại đơn vị đang tăng cường nhiệm vụ quan trắc, đo đạc, thu thập số liệu phục vụ cho công tác phòng, chống hạn hán. “Mùa khô thì đo theo định kỳ, 15 ngày thì đo/cuốn theo định kỳ của mùa khô. Trường hợp thủy điện xả mạnh mà nước tăng thì vẫn đo theo cấp mực nước để bám sát được đường quy bằng. Mạch nước ngầm thì đến thời điểm hiện tại thì nước thấp hơn cùng kỳ của nhiều năm trước. Do các thủy điện, lòng hồ, các thủy điện ngăn đập. Do đó nước chảy qua dòng sông hiện tại thì nó vẫn không được đảm bảo”, ông Công cho hay.

Những thông tin dự báo, cảnh báo sớm về tình hình khí tượng, thủy văn đã giúp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chủ động những giải pháp, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội cũng như hỗ trợ kịp thời cho nhân dân trước những thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời quản lý tốt nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp của các địa phương trong mùa khô hàng năm. Ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum cho biết thêm, hiện nay, ngành Khí tượng Thủy văn tỉnh đã được hỗ trợ, đầu tư thêm các trạm đo đạc, quan trắc tự động, nâng tổng số trạm đo trên địa bàn tỉnh lên hơn 70 trạm. Nhờ đó, các thông tin khí tượng, thủy văn được cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và chi tiết đến từng người dân, từng địa phương, nhất là trong những năm gần đây, khi mà các điều kiện thời tiết ở tỉnh Kon Tum đang có chiều hướng ngày càng bất thường. “Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, giông sét, mưa đá thì nó xảy ra nhiều hơn với tần suất lớn hơn và cường độ mạnh hơn, gây ra những tác động lớn trong đời sống và sản xuất của người dân. Do vậy là chúng tôi cũng mong rằng là các thông tin khí tượng, thủy văn đến được với tất cả người dân, đến được với tất cả các cấp chính quyền và tất cả thông tin này được sử dụng một cách hiệu quả, để đảm bảo làm sao giúp cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra”

Với chủ đề “Cảnh báo sớm để hành động sớm – Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai”, Ngày Khí tượng thế giới 23/3 năm nay không chỉ khẳng định vai trò của ngành Khí tượng Thủy văn, mà còn nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhằm phòng chống hiệu quả với thiên tai, góp phần bảo vệ sinh mạng, sinh kế cho người dân, đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội bền vững./.

Hơ Jan – Đức Thắng