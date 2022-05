Thời sự - Chính trị Nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ

(kontumtv.vn) – Phiên họp thường kỳ tháng 4 của UBND tỉnh đã diễn ra vào sáng 11/5. Tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh tập trung thảo luận công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2022; đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022.

Phiên họp đánh giá, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội nhằm tạo động lực đột phá để khôi phục và phát triển kinh tế sớm nhất. Qua đó, tình hình kinh tế -xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ. Cụ thể thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm ước hơn 1.700 tỷ đồng, đạt trên 43% dự toán địa phương giao; tính đến 20 tháng 4 năm 2022, đã giải ngân 505/1.880 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 27% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa phương đã giao, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm 2021; Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 11.200 tỷ đồng, tăng gần 39% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt gần 95 triệu USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ; thành lập mới 132 doanh nghiệp.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong 4 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều dịch bệnh trên vật nuôi xuất hiện trở lại gây ảnh hưởng đến sinh kế của người dân; động đất xảy ra thường xuyên tại huyện Kon Plông và chưa rõ nguyên nhân gây tâm lý hoang mang cho Nhân dân; việc thu hút đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp còn nhiều khó khăn; chỉ số căng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm mạnh so với năm trước.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong 4 tháng đầu năm, phiên họp đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trong tháng 5 năm 2022.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2022 đã đề ra. Trong đó tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả Kế hoạch số 462 về việc triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum và theo các chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương; Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 922 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết số 38 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng chống dịch COVID-19, từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh COVID-19; Tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội./.

Thanh Tùng – Đức Thắng