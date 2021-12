Phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương tiếp tục có các giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa gắn với an toàn dịch bệnh, nhất là dịp Giáng sinh, năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Từng bước mở rộng đối tượng, thị trường, điểm đến trong Chương trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam phù hợp với đặc điểm, tình hình dịch COVID-19; kịp thời sơ kết, đánh giá để xây dựng phương hướng, kế hoạch đón khách quốc tế cho năm 2022. Tăng cường truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam trên các nền tảng số và ứng dụng công nghệ mới.

Thúc đẩy du lịch nội địa gắn với an toàn dịch bệnh

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương công tác bảo đảm an toàn giao thông, chỉ đạo khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở do mưa lũ, nhất là các trục giao thông chính.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp và các cơ quan, địa phương liên quan để rà soát các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 2 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế; xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các Nghị quyết nêu trên trong tháng 12/2021.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát tổng thể các chính sách an sinh xã hội đang triển khai để kịp thời cập nhật, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và đề xuất bổ sung các biện pháp mới cần thiết; khẩn trương hoàn thành cơ chế, chính sách điều chỉnh tăng thời gian làm thêm giờ/tháng phù hợp với diễn biến dịch COVID-19 với điều kiện đảm bảo tổng số giờ làm thêm không quá 300 giờ/năm.

Bộ Y tế quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất bằng được vaccine, thuốc điều trị trong nước theo nguyên tắc nội dung, phạm vi thuộc thẩm quyền của cấp nào thì đề xuất cấp đó tháo gỡ. Chủ động tìm kiếm các nguồn cung ứng trong và ngoài nước về vaccine, thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế. Rút gọn tối đa các thủ tục hành chính trong phê duyệt, cấp phép nghiên cứu, sản xuất trong nước đối với thuốc điều trị, vaccine phòng COVID-19, bảo đảm tính khoa học, an toàn, hiệu quả.

Bộ Y tế tổng hợp, xác định rõ nhu cầu, thời hạn, thời gian cụ thể cho từng loại vaccine, thuốc điều trị COVID-19 đối với từng địa phương và cả nước. Chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai tiêm vaccine mũi 3 cho các đối tượng, bảo đảm khoa học, hợp lý, an toàn, hiệu quả.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ, dự báo chính xác, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai, nhất là mưa lũ, sạt lở đất, rét đậm, rét hại, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân, bảo vệ an toàn sản xuất, kinh doanh; khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, không để người dân bị đói, rét, tập trung khôi phục sản xuất ngay sau lũ để sớm ổn định đời sống.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo các Nghị quyết số 68/NQ-CP, số 105/NQ-CP, số 116/NQ-CP, số 126/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; có giải pháp, chính sách phù hợp chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em bị mồ côi, không nơi nương tựa do đại dịch COVID-19. Triển khai hiệu quả các giải pháp thu hút người lao động quay trở lại làm việc, nhanh chóng phục hồi thị trường lao động.

Bên cạnh đó, rà soát, triển khai và thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vaccine, bảo đảm tiêm hết cho các đối tượng có chỉ định tiêm chủng nhưng chưa tiêm, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền…, chậm nhất phải hoàn thành trong tháng 12/2021; trường hợp khó khăn, vướng mắc, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; rà soát, kiểm tra toàn bộ việc bảo quản, tiêm vaccine theo đúng quy định, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc do nguyên nhân chủ quan; tiếp tục chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông dữ liệu dân cư với thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm của người dân.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là tại cơ sở; phát huy trách nhiệm người đứng đầu; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác nhưng không lo sợ, hốt hoảng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì, kiên định trong phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt yêu cầu 5K đối với cá nhân và an toàn COVID-19 đối với cơ quan, tổ chức.

Tổ chức, đôn đốc triển khai hoạt động thể dục, thể thao trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 gắn với các phương án chủ động ứng phó dịch bệnh.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp đề xuất biên chế giai đoạn 2022 – 2026, trong đó có biên chế giáo viên, bảo đảm nguyên tắc “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp” trên cơ sở bảo đảm quy mô trường lớp hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để khẩn trương tham mưu Chính phủ hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan trong quý I/2022.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương tích cực phối hợp với ngành Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh trong độ tuổi bảo đảm khoa học, an toàn, hợp lý, hiệu quả; phối hợp với các địa phương có kế hoạch cụ thể cho việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên bảo đảm yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số có hiệu quả trong giáo dục và đào tạo; xây dựng, chia sẻ sử dụng các nền tảng dữ liệu, học liệu, môi trường học tập số và hệ thống quản trị, quản lý nhà trường, thích ứng tốt hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19; triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong một số cơ sở giáo dục đại hoc.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ách tắc kéo dài về cơ chế, chính sách, thể chế, thủ tục hành chính, giải phóng các nguồn lực cho phát triển; tập trung rà soát, báo cáo Thường trực Chính phủ, Chính phủ những vướng mắc về thể chế mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan theo dõi sát diễn biến, tình hình khu vực và thế giới để có biện pháp phù hợp đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc. Tiếp tục triển khai hiệu quả ngoại giao vaccine, hợp tác quốc tế ứng phó với dịch COVID-19. Tăng cường nghiên cứu, tham mưu các biện pháp mở cửa kinh tế an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 trên cơ sở kinh nghiệm của các nước.

Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ trong Tổ công tác 5 bộ và các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục rà soát quy trình, giải quyết thuận lợi việc nhập cảnh đối với chuyên gia, nhà đầu tư, người lao động nước ngoài và thân nhân vào Việt Nam, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, ứng phó phù hợp với biến chủng mới Omicron.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động nghiên cứu và thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; trong đó phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính để có các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong các lĩnh vực hải quan, ngân hàng, thuế, chứng khoán, bảo hiểm…

Chỉ đạo kịp thời đấu tranh phản bác, bóc gỡ thông tin xuyên tạc, kích động, sai sự thật, xử lý nghiêm các vi phạm; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, địa phương liên quan chủ động cung cấp thông tin định hướng đúng đắn cho người dân, hạn chế tối đa những thông tin sai sự thật, không có kiểm chứng gây hoang mang dư luận.

Bộ Công an chủ động đấu tranh, ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tích cực triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chiếm đoạt hàng cứu trợ, tín dụng đen, buôn lậu…; xử lý kịp thời những tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là về biên giới, biển, đảo, vùng trời; nâng cao năng lực tác chiến không gian mạng. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, phương án để tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sự cố môi trường, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… khi có yêu cầu của địa phương.

Bộ Quốc phòng tăng cường các biện pháp kiểm soát, quyết liệt ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, nhất là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hoàn thành xử lý 5 dự án yếu kém của ngành Công thương

Trên cơ sở kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 4/12/2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành việc xử lý đối với 5 dự án theo chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo của Chính phủ xử lý các tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công thương. Đối với 7 dự án còn lại, khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo xây dựng, quyết định và tổ chức thực hiện phương án xử lý sớm, dứt điểm, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách vượt thẩm quyền.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế xử lý ngay vướng mắc về thủ tục trong việc giải quyết chi trả chế độ nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội cho người mắc COVID-19 điều trị tại nhà, tại bệnh viện dã chiến theo quy định của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trong tháng 12/2021.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam chủ động phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, cơ quan, địa phương để tuyên truyền kịp thời, chính xác chủ trương của Đảng và Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19; phản ánh những chỉ đạo, biện pháp của các cơ quan, địa phương trái với chủ trương, chỉ đạo của Trung ương gây cản trở quá trình khôi phục sản xuất, kinh doanh và phục hồi kinh tế – xã hội để kịp thời kiểm tra, điều chỉnh.

Xây dựng các chương trình, hoạt động thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả về triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đời sống văn hóa, xã hội; tăng cường tuyên truyền về gương điển hình, tiêu biểu, những tổ chức, cá nhân dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm cụ thể, có kết quả rõ nét; tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bám sát nội dung Nghị quyết, văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 để tiếp tục đề xuất cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách về khoa học và công nghệ của Đảng, Nhà nước; tích cực, chủ động tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, khoa học sức khỏe, phát triển công nghiệp văn hóa…