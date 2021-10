Thời sự - Chính trị Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong năm 2021

(kontumtv.vn) – Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021 đã diễn ra vào chiều 5/10. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì phiên họp. Dự họp có các phó chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phiên họp đã tập trung đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm; lãnh đạo các sở liên quan báo cáo tổng kết Đề án phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020, phát triển du lịch giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác phòng, chống bão lũ trên địa bàn tỉnh.

Ngoài báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, các địa phương, đơn vị liên quan đã báo cáo cụ thể việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và phương án thực hiện trong thời gian đến. Trọng tâm là công tác kiểm soát, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan; Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, cách ly công dân về từ vùng dịch và các điều kiện đảm bảo an toàn trong khu cách ly. Các đại biểu dự họp cũng tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện một số chỉ tiêu chưa đạt trong 9 tháng đầu năm như thu ngân sách nhà nước; xây dựng nông thôn mới; trồng cây dược liệu; giải ngân vốn đầu tư công.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh, trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng ở nhiều mặt. Cụ thể, sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm đã vượt kế hoạch; công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, chưa có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Tuy nhiên một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội trong 9 tháng đầu năm 2021 có kết quả đạt thấp. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2021 đã đề ra. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phương châm “5K + vắc-xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát dịch bệnh; kiên quyết giữ vững thành tích đã đạt được, không để dịch lây lan trong cộng đồng; tăng cường, chủ động phòng chống mưa lũ, thiên tai ở các địa phương./.

Thanh Tùng – Thanh Thái