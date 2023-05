Thời sự - Chính trị Phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

(kontumtv.vn) – Bộ Công thương tổ chức Hội nghị trực tuyến Phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023. Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Thời gian qua, do biến đổi khí hậu, nắng nóng khô hạn, khó khăn trong cung ứng nhiên liệu; thời gian còn lại của các tháng mùa khô năm 2023 dài nên hiện nay hệ thống điện cả nước đối mặt với nguy cơ thiếu điện. Tính đến ngày 11/5, tất cả 12 hồ thủy điện lớn khu vực miền Bắc có lưu lượng nước về hồ rất thấp, tần suất nước về nhiều hồ thấp nhất trong 100 năm qua. Bên cạnh đó, công suất và sản lượng của các nhà máy điện gió cũng suy giảm sâu, hiện nay chỉ đạt 5,6% so với công suất lắp đặt của các nhà máy. Phụ tải toàn hệ thống điện quốc gia ngày 19/5/2023 vừa qua đã tăng lên mức kỷ lục mới ~924 triệu kWh/ngày, cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 10,5% so với cùng kỳ tháng 5/2022.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An kêu gọi các cấp ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ gia đình và mọi tầng lớp nhân dân trên toàn quốc hãy đồng tình ủng hộ, chung tay chia sẻ khó khăn với ngành Điện; tăng cường thực hiện đồng bộ, triệt để các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là trong giai đoạn mùa khô.

Bộ Công thương đã tổ chức phát động phong trào tiết kiệm điện năm 2023 thể hiện sự chung tay của bộ, ngành, người dân, cộng đồng, doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, hướng tới một tương lai xanh và phát triển bền vững./.

Đăng Huy – Ngọc Chí