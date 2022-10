Thời sự - Chính trị Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương 9 tháng năm 2022

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 7/10, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì phiên họp trực tuyến với các địa phương tháng 9 và 9 tháng năm 2022.

Trong 9 tháng năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả. Đây cũng là năm đầu tiên hầu hết các chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trước như tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 16.000 tỷ đồng, đạt hơn 73% kế hoạch năm; thu ngân sách nhà nước đạt 2.900 tỷ đồng, đạt trên 70%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.300 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 240 triệu USD, bằng 90,3% kế hoạch năm và tăng gần 40% so với cùng kỳ. Ngoài ra, các cây trồng chủ lực của tỉnh tiếp tục được tập trung phát triển, đảm bảo và vượt kế hoạch như cây mắc ca, cây ăn quả và trồng mới diện tích rừng. Các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; cơ sở vật chất giáo dục được quan tâm, đầu tư; hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được đẩy mạnh và đạt tỷ lệ tương đối cao. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai nghiêm túc; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, tiến độ thi công một số công trình chỉnh trang đô thị còn chậm; công tác thu hút đầu tư vào khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng; nguồn lực đầu tư phát triển cụm công nghiệp còn nhiều hạn chế; công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp, vi phạm Luật đất đai còn xảy ra ở nhiều nơi, gây bức xúc trong dư luận…

Trong những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn yêu cầu Sở, ban ngành, đơn vị và địa phương khẩn trương rà soát, tổ chức khắc phục thiệt hại do bão số 4 gây ra trên địa bàn. Đồng thời hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch quan trọng của tỉnh; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đặc biệt là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Mặt khác triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu, biện pháp chống thất thu ngân sách; tiếp tục triển khai kịp thời, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người, hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum và tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự cấp tỉnh năm 2022.

Sau phiên họp thường kỳ, UBND tỉnh đã tiến hành phiên họp chuyên đề thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND tỉnh./.

Hơ Jan – Thanh Hà