Thời sự - Chính trị Phiên thảo luận tại tổ của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 diễn ra sôi nổi

(kontumtv.vn) – Trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ 5, chiều ngày 05/7, đại HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận tại tổ. Các đại biểu chia thành 5 tổ, tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, trọng tâm vào các báo cáo, tờ trình.

Qua thảo luận ở 5 tổ, nhìn chung đại biểu thống nhất với các Báo cáo, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5.

Thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023, các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là tốc độ phát triển kinh tế tăng 6,8%, cao nhất trong khu vực Tây Nguyên. Kết quả này minh chứng cho sự năng động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận thực hiện của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2023, trong những tháng còn lại, UBND tỉnh cần có những giải pháp quyết liệt hơn. Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Đức Tuy – Tổ đại biểu thành phố Kon Tum có ý kiến: “Từ nay đến cuối năm đạt được 12,8% không phải là dễ với điều kiện như hiện nay. Do đó tôi đề nghị UBND tỉnh tập trung lãnh chỉ đạo từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt bây giờ là vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản, phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó phải tháo gỡ cho được vấn đề đấu giá đất để đảm bảo được nguồn vốn cho đầu tư.”

Thảo luận về các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2023, đại biểu Hoàng Trung Thông – Tổ đại biểu huyện Ia HDrai cho rằng cần sớm hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. “UBND chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là đồng bộ từ điều chỉnh quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu. Bởi vì tôi thấy công tác quy hoạch trong thời gian qua nếu vướng cái này thì tất cả các việc khác, đặc biệt là công tác thu hút đầu tư cũng đều vướng mắc, đều phải chờ”, đại biểu Hoàng Trung Thông đề nghị.

Tại kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét 04 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư công. Trên cơ sở nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình, ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu thảo luận và cho ý kiến về các nội dung về phương án phân bổ vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Cho ý kiến đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum, đại biểu Nguyễn Đức Tuy cho rằng, tổng nguồn vốn dự kiến phân bổ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 là 15 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến bố trí 1,5 tỷ đồng cho huyện Đăk Glei để hỗ trợ cho các hợp tác xã trên địa bàn 02 xã Mường Hoong và Ngọc Linh thuộc huyện Đăk Glei, số vốn còn lại bố trí cho 10 huyện, thành phố để hỗ trợ hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả là chưa phù hợp. Đại biểu Nguyễn Đức Tuy nói: “Thay vì thành phố có HTX nhiều hơn thì hỗ trợ nhiều hơn, những những chỗ ít, như Ia Hdrai và các huyện khác ít HTX thì giảm lại, thì tôi nghĩ cái này cũng cần phải phân lại. Bây giờ phải thống kê lại thành phố có bao nhiêu HTX, các huyện có bao nhiêu HTX, chúng ta nhân lên trên đầu HTX để chúng ta giao thì tốt hơn.”

Quan tâm đến vấn đề phát triển chăm nuôi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đại biểu Nguyễn Tấn Liêm – Tổ đại biểu TP Kon Tum cho rằng tỉnh Kon Tum có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi trang trại. Hiện nay, có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp quan tâm khảo sát và mong muốn đầu tư dự án chăn nuôi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương trong quá trình cấp phép đầu tư chăn nuôi cần phải thận trọng để không ảnh hưởng đến môi trường.

Qua thảo luận tại 5 tổ, các đại biểu cũng quan tâm, đóng góp ý kiến đối với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực đầu tư công; vấn đề liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia và những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội./.

Thanh Tùng