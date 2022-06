Thời sự - Chính trị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt làm việc với Đảng ủy xã Đăk Pne

(kontumtv.vn) – Ngày 16/6 Đoàn công tác của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt thăm và làm việc với Đảng ủy xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Từ đầu năm đến nay một số chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế-xã hội trên địa bàn xã cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Hiện xã đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; công tác trồng rừng năm 2021 đạt hơn 177% so kế hoạch và trong 6 tháng đầu năm 2022 xã triển khai cho nhân dân chuẩn bị trồng mới hơn 50ha rừng. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; chất lượng giáo dục tiếp tục nâng lên; cải cách thủ tục hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, hộ nghèo trên địa bàn xã vẫn còn cao với 290 hộ nghèo, hộ cận nghèo hơn 100 hộ;

Tại buổi làm việc thành viên đoàn công tác có những định hướng nhằm giúp xã Đăk Pne tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực khác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Đăk Pne đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời đề nghị khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của xã, nhất là tài nguyên rừng, đất đai để phát triển kinh tế – xã hội gắn với giảm nghèo bền vững; triển khai thực hiện quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã Đăk Pne đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Bên cạnh đó chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ, hướng dẫn để các tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có trên địa bàn hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt công tác kết nối, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho người dân. Cùng với đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân tham gia bảo vệ rừng; triển khai trồng rừng, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra gắn với quản lý, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế dưới tán rừng. Trong công tác xây dựng đảng, cần quan tâm phát triển đảng viên mới tại chỗ, nhất là những chi bộ có ít đảng viên, góp phần làm cho hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Dịp này, Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại thôn Kon Gô 1, xã Đăk Pne. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt ghi nhận, biểu dương Chi bộ thôn Kon Gô 1 đã lãnh đạo thôn nỗ lực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đạt nhiều kết quả. Đồng thời mong muốn bà con trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế tăng thu nhập gia đình, đảm bảo an ninh – trật tự tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà cho Đảng ủy xã Đăk Pne và chi bộ thôn Kon Gô 1.

Y Nhàn- Thành Trung

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy