Thời sự - Chính trị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, làm việc với Đảng ủy xã Đăk Long

(kontumtv.vn) – Ngày 4/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt đã đến thăm, làm việc với Đảng ủy xã Đăk Long, huyện Đăk Glei về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm. Tham gia buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Y Thị Bích Thọ; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở NN&PTNT tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2021, Đảng ủy xã Đăk Long đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh. Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 được triển khai kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội được triển khai quyết liệt, chủ động, tích cực, có hiệu quả, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tại buổi làm việc với Đảng ủy xã vào tháng 4/2021, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân trên địa bàn trồng mới hơn 28 ha cây mắc ca, hơn 54 ha rừng và trên 10 ha cao su. Xã đã xác định vùng sản xuất cây cà phê tại thôn Long Yên, Đăk Ôn để đề xuất xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích hơn 300 ha; đã tổ chức các bước để chuẩn bị thành lập Hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê thôn Long Yên. Thực hiện đạt thêm 2 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí xã đạt được lên 15 tiêu chí. Trong năm 2021, xã đã giảm 97 hộ nghèo, đạt tỷ lệ hơn 8%; kêu gọi các cơ quan, đơn vị hỗ trợ mua 02 bộ cồng chiêng và dự kiến sẽ tặng cho 02 thôn chưa có cồng chiêng vào Ngày hội Đại đoàn kết năm 2021.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các Đảng ủy viên tăng cường xuống cơ sở, bám sát địa bàn phụ trách trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; kịp thời kiện toàn các tổ chức chính trị xã hội ở thôn; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS; làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Đảng ủy xã Đăk Long đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với cây cà phê ở thôn Long Yên, Đăk Ôn, Đăk Ák; xem xét bố trí nguồn vốn để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp đối với tuyến đường DH85 từ ngã ba Đăk Môn đi xã Đăk Long; các sở, ngành của tỉnh quan tâm giúp xã trong việc nghiên cứu địa hình, thổ nhưỡng, đặc điểm địa lý để kịp thời định hướng cho Nhân dân phát triển các loại vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Đảng ủy xã Đăk Long trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, xã Đăk Long có lợi thế lớn về tiềm năng đất đai, vì vậy xã quan tâm bố trí đất ở, đất sản xuất cho Nhân dân để Nhân dân có tư liệu sản xuất; làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng và tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng; việc triển khai xây dựng hợp tác xã phải thực chất, đúng theo quy định của Luật hợp tác xã và xã quan tâm vận động các hộ DTTS tham gia vào các hợp tác xã; quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên ở các thôn, làng; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS; làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Đăk Glei quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Đăk Long tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2021.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt đã đến thăm Nhân dân thôn Măng Tách, xã Đăk Long. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Chi bộ thôn Măng Tách và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con đẩy mạnh trồng rừng, phát triển kinh tế từ rừng và tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp tiềm năng, thế mạnh ở địa phương, nhất là phát triển cây cà phê, cao su và cây mắc ca. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng đời sống Nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt đã tặng quà cho thôn Măng Tách; tặng quà cho già làng, người có uy tín và 03 hộ nghèo trong thôn. Đồng thời, động viên các hộ nghèo tiếp tục nỗ lực phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Ngọc Chí