Thời sự - Chính trị Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa làm việc với Đảng ủy xã Đăk Năng

(kontumtv.vn) – Tiếp tục chuyến công tác tại xã Đăk Năng, chiều ngày 21/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đăk Năng, TP. Kon Tum.

Xã Đăk Năng hiện có 5 thôn, làng với trên 950 hộ và hơn 4.000 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) chiếm tỷ lệ 75%. Sản xuất kinh tế của địa phương chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 43 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo trên 4%. Sau 4 năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Đăk Năng tiếp tục thực hiện kế hoạch giữ vững xã đạt chuẩn NTM và triển khai phương án xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn Jơ Drợp. Trong năm 2021, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội. Công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh xảy ra ở người, cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát và khống chế; quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đầu ra cho sản phẩm.

Đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy xã Đăk Năng trong thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa đề nghị, với lợi thế về sản xuất nông nghiệp, xã Đăk Năng cần tăng năng suất, tăng giá trị và nâng thu nhập trên một diện tích canh tác; vận động bà con chuyển đổi cây trồng, cải tạo vườn tạp và nghiên cứu, lựa chọn giống cây ăn quả phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, tiến tới liên kết thu mua sản phẩm, song song với hình thành các HTX, Tổ hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi. Đồng thời phát huy vai trò nêu gương của các hộ dân làm kinh tế tiêu biểu nhằm lan tỏa Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn với triển khai thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết 03 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và Tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhất là trong công tác giảm nghèo của địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Đăk Năng khảo sát, xây dựng vành đai phát triển, liên kết vùng với xã Đoàn Kết và Ia Chim, cùng với phát triển nông nghiệp, du lịch và giải quyết việc làm. Đồng thời tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu với mục tiêu đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cũng như nâng cao ý thức của nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng vững mạnh toàn diện./.

Hơ Jan – Đức Thắng