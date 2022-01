Thời sự - Chính trị Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hòa thăm, chúc Tết các Đồn Biên phòng huyện Ia H’Drai

(kontumtv.vn) – Ngày 18/1, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các Đồn Biên phòng Ia Dom, Ia Đal, Hồ Le, Sa Thầy, Sê San, huyện Ia H’Drai.

Tại các điểm đến thăm, Đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo nội dung công tác biên phòng năm 2021; những kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng nông thôn mới, thực hiện “nhiệm vụ kép”; kế hoạch phân công trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần và công tác biên phòng năm 2022.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hòa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các Đồn Biên phòng trong năm qua. Đồng thời đề nghị các Đồn xây dựng kế hoạch đón Tết Nguyên đán cùng chính quyền, nhân dân địa phương đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh; chú trọng công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong dịp Tết Nhâm Dần; tiếp tục phát huy tinh thần, giữ vững tư tưởng thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong tình hình mới. Các đơn vị bày tỏ quyết tâm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tốt dịch Covid-19 để nhân dân đón Tết vui tươi, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã chúc sức khoẻ, hạnh phúc, tặng quà Tết cho các Đồn Biên phòng, các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19./.

Đăng Huy – Công Luận