Thời sự - Chính trị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp thăm, chúc Tết các đơn vị đêm Giao thừa

(kontumtv.vn) – Nhân dịp xuân mới Nhâm Dần, tối 29 tết, tức đêm giao thừa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã đến thăm, chúc tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ khối cảnh sát điều tra, khối an ninh và phòng cảnh sát xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, đại điện khối cảnh sát điều tra, khối an ninh và phòng cảnh sát xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc cho biết, năm 2021, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa phương. Trong dịp tết Nguyên đán 2022, các đơn vị đã và đang triển khai tốt kế hoạch đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, đầm ấm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp biểu dương kết quả đạt được của các đơn vị, mong muốn năm 2022 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị khối an ninh, khối điều tra, phòng phong trào đạt được nhiều thắng lợi mới. Nhân dịp xuân mới, Phó chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đón xuân mới vui tươi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Văn Hiển – Ngọc Chí