Thời sự - Chính trị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh

(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Ngọc đã làm việc tại huyện Đăk Tô, kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh ( 24/4/1972 – 24/4/2022).

Đến ngày 18/4, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Ban chỉ huy Quân sự phối hợp với đơn vị của tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự trong và sau khi diễn ra các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm; tổ chức phân luồng giao thông, lên sơ đồ bố trí, sắp xếp vị trí đậu xe của đại biểu dự lễ; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong việc cử lực lượng chuyên môn tổ chức rà phá bom mìn, phòng chống cháy nổ khu vực liên quan trước ngày tổ chức Lễ kỷ niệm để bàn giao cho lực lượng Công an quản lý, bảo vệ. Đồng thời chỉ đạo, bố trí các lực lượng Y tế kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe phục vụ đại biểu về tham dự Lễ kỷ niệm và phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo điện lực chuẩn các phương án cấp điện tổ chức Lễ kỷ niệm; chuẩn bị tốt các điều kiện dự phòng tổ chức Lễ trong Hội trường.

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Ngọc đề nghị huyện thường xuyên tuyên truyền các hộ dân trung tâm huyện vệ sinh hành lang dọc 2 bên đường Hồ Chí Minh; làm tốt công tác vệ sinh môi trường đô thị; tổ chức treo cờ tại các tuyến đường trên địa bàn huyện và khẩu hiệu chào mừng Lễ kỷ niệm; Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện tổng hợp lại danh sách khách mời để có số lượng chính thức; phối hợp với các doanh nghiệp thiết kế pano trực quan tuyên truyền Lễ kỷ niệm; phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi; các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh phải tổ chức các đoàn học sinh đến tham quan di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông khi tổ chức Lễ kỷ niệm; cần phải có các phương án dự phòng để kịp thời ứng phó với những trường hợp phát sinh trong buổi lễ.

Nguyệt Hằng