Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thăm Việt Nam: Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ

Từ ngày 22 đến 26/8, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thực hiện chuyến thăm hai nước Đông Nam Á là Singapore và Việt Nam. Chuyến thăm này nối tiếp ngay sau một loạt chuyến thăm trước đó của các quan chức Hoa Kỳ, cho thấy tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong chính sách của Hoa Kỳ và được kỳ vọng sẽ nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Đông Nam Á trong các vấn đề từ an ninh khu vực, đối phó với dịch COVID-19 cho đến biến đổi khí hậu.

Với thị trường khoảng 100 triệu dân và có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình gần 7%/năm, đồng thời là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới và sở hữu nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt từ Hoa Kỳ.

Một điểm nổi bật là Việt Nam và Hoa Kỳ có quan hệ thương mại theo hướng bổ trợ cho nhau. Hoa Kỳ có nhu cầu nhập khẩu những sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh như các sản phẩm nông nghiệp, dệt may, da giày, máy móc, thiết bị điện tử. Việt Nam lại có nhu cầu nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị công nghệ cao, thiết bị hàng không, viễn thông và nông sản nguyên liệu là những mặt hàng mà Hoa Kỳ có nguồn cung dồi dào.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 44,9 tỷ USD, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ đạt 7,7 tỷ USD, tăng 9,5%.

Trước đó, hồi cuối tháng 7/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã thăm Singapore, Việt Nam và Philippine. Đây là thành viên đầu tiên trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden đến thăm khu vực Đông Nam Á. Tiếp đó vào đầu tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã tham gia các cuộc họp trực tuyến với các Bộ trưởng ASEAN trong khuôn khổ của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) và các hội nghị liên quan. Theo các nhà quan sát, những hoạt động trên đã tái khẳng định tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Có thể thấy rõ, kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm 2021, chính quyền của Tổng thống Joe Biden luôn ưu tiên tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở châu Á và xem Đông Nam Á là một phần quan trọng trong mục tiêu chiến lược của Washington. Không chỉ là nơi sinh sống của hơn 660 triệu dân với một số nền kinh tế đang có tốc độ phát triển nhanh, khu vực Đông Nam Á còn nằm cạnh Biển Đông – tuyến đường vận chuyển quan trọng, nơi lưu thông của hàng nghìn tỷ USD hàng hóa mỗi năm.

Còn nhớ trong bản Hướng dẫn Chiến lược an ninh quốc gia tạm thời được chính quyền mới của Hoa Kỳ công bố ngày 3/3/2021, về các biện pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu và định hướng lớn về đối ngoại, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã khẳng định cần củng cố và đổi mới quan hệ với các đồng minh, đối tác, trong đó nhấn mạnh sự hiện diện của nước này sẽ tập trung nhiều vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và châu Âu. Nổi bật trong đó, các quốc gia thành viên ASEAN cũng được Hoa Kỳ nhắc đến như những đối tác quan trọng và hai điểm đến trong chuyến thăm lần này của Phó Tổng thống Kamala Harris là Singapore và Việt Nam cũng đã được nêu đích danh trong bản Hướng dẫn Chiến lược an ninh quốc gia tạm thời của Hoa Kỳ (cùng với Ấn Độ và New Zealand).

Bản Hướng dẫn nêu rõ: “Chúng tôi sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với Ấn Độ và làm việc cùng với New Zealand, cũng như Singapore, Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN khác, để thúc đẩy các mục tiêu chung”. Điều này cho thấy, Hoa Kỳ đang triển khai chính sách đối ngoại kiên trì với phương châm phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các lợi ích và gìn giữ những giá trị cơ bản với các đồng minh và đối tác.

Với Việt Nam, một trong hai quốc gia Đông Nam Á được nhắc đến trong Hướng dẫn Chiến lược an ninh quốc gia tạm thời của chính quyền Biden, càng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Joe Biden, tạo cơ hội thuận lợi cho Việt Nam nâng cao thế và lực trên trường quốc tế.

Hơn 2 triệu liều vaccine Moderna phòng COVID-19 về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), sáng 10/7. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt thời gian qua, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã hợp tác chặt chẽ, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau ở cả bình diện song phương và trong cơ chế hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ để phòng, chống bệnh dịch và chuẩn bị các biện pháp phục hồi kinh tế, tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư. Năm 2020, Chính phủ Việt Nam cùng nhiều địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã gửi tặng chính phủ, nhân dân Mỹ, cộng đồng người Việt tại Mỹ các trang thiết bị y tế. Chính phủ Mỹ cũng đã trợ giúp Việt Nam hơn 10 triệu USD để chống dịch và phục hồi kinh tế… Năm 2021, Việt Nam cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn về tài chính, trang thiết bị từ Hoa Kỳ, đặc biệt là nguồn vaccine phòng COVID-19.

Đến nay, Việt Nam là một trong 10 nước được Mỹ viện trợ nhiều vaccine nhất với 5 triệu liều vaccine cùng nhiều sự hỗ trợ khác trị giá 20,9 triệu USD. Sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong thời điểm này được đánh giá là cần thiết và kịp thời khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Phó Tổng thống Kamala Harris, phái đoàn Mỹ sẽ dự lễ khai trương văn phòng khu vực của Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Có thể thấy, trong 26 năm qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã ghi nhận những thành quả ấn tượng, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.