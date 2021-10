Khách hàng quét mã QR khi đến siêu thị. Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị kết nối đến 11.000 điểm cầu trên toàn quốc.

Các bộ phối hợp xác thực thông tin tiêm chủng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong thời gian qua Việt Nam đã triển khai chiến lược vaccine, với sự nỗ lực tiếp cận, đàm phán, đến nay đã có khoảng 87 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam. Nước ta đã và đang tổ chức chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đồng thời, Việt Nam cũng đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, thời gian qua, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong các công tác liên quan đến vaccine, tiêm chủng vaccine.

“Tuy nhiên một vấn đề đặt ra là triển khai chiến dịch quy mô lớn như vậy thì phải có những cách thức quản lý để mọi người dân đều được tiêm chủng, cũng như để chúng ta biết được tình hình tiêm chủng trên toàn quốc. Đây là câu hỏi rất lớn đặt ra trong suốt thời gian qua”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, hiện có một số vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình tiêm chủng cần phải tập trung giải quyết như: thông tin tiêm chủng của người dân chưa cập nhật đầy đủ, người đã tiêm chủng nhưng không có thông tin trên Sổ Sức khoẻ điện tử, nhập đuổi dữ liệu tiêm chủng, hay việc phải sử dụng chứng nhận tiêm chủng bản giấy…

Nhấn mạnh việc Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ: “ Biết tình trạng tiêm chủng của mỗi người dân hết sức quan trọng, do đó 3 Bộ gồm Y tế – Công an – Thông tin và Truyền thông đã thống nhất cùng triển khai một kế hoạch để quản lý tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc và xác thực thông tin về tiêm chủng một cách chính xác để vừa phục vụ phòng, chống dịch, vừa phục vụ việc đi lại và tham gia các hoạt động khác của người dân”.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Huy Ngọc giao nhiệm vụ liên quan đến việc xác thực tiêm chủng cho từng đơn vị của ngành công an phối hợp với ngành y tế và thông tin, truyền thông; đồng thời nhấn mạnh đơn vị nào không thực hiện nhiệm vụ được giao phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan trong việc phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Công an để đảm bảo thực hiện tiến độ nhập liệu, xác thực tiêm chủng.

Hiện tại, cả nước đã tổ chức tiêm được 61 triệu mũi tiêm, tuy nhiên vấn đề đặt ra là cần xác thực được hết tất cả thông tin của những người đã tiêm chủng để có thể quản lý thống nhất đồng bộ từ trên xuống dưới.

Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ: “Không ai có thể nắm được người tiêm chủng nhanh nhất bằng cán bộ trạm y tế, cán bộ công an xã, phường”.