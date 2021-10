Thời sự - Chính trị Quân khu 5 bàn giao vaccine cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

(kontumtv.vn) – Ngày 16/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiếp nhận và vận chuyển 500.000 liều vaccine Vero Cell và 46.800 liều vaccine Pfizer về đến kho lạnh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bằng xe chuyên dụng của Quân khu 5.

Số vaccine này do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Kon Tum. Trong đó, 500.000 liều vaccine Vero Cell do Trung Quốc sản xuất và 46.800 liều vaccine Pfizer do Mỹ sản xuất. Hiện số vắc xin này đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với BCHQS tỉnh tiếp nhận, kiểm tra và nhập kho an toàn. Đây là số vaccine được được Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế giao nhiệm vụ cho Quân khu 5 tiếp nhận, kiểm kê, bảo quản, vận chuyển, cung ứng cho tỉnh Kon Tum đợt 1, năm 2021.

CTV Ngọc Lưu