Quyết tâm của Mặt trận Cánh Đông trong Chiến dịch Đăk Tô – Tân Cảnh

(kontumtv.vn) – Bước vào mùa khô năm 1972, khối chủ lực Tây Nguyên đã có bước phát triển nhảy vọt cả về chất lượng và số lượng. Với khẩu hiệu hành động “Địch tăng cường thì ta kiên quyết đánh, địch co cụm thì ta kiên quyết diệt, địch bỏ chạy thì ta kiên quyết đuổi”,cả mặt trận bừng bừng khí thế “Trường Sơn chuyển mình, Pô Kô dậy sóng, quét sạch quân thù, giải phóng nhân dân”. Quyết tâm của Đảng ủy Mặt trận Cánh Đông là khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến dịch trong mọi tình huống.

Để vây hãm chặt quân địch ở Đăk Tô – Tân Cảnh và Kon Tum, các chiến sĩ trên Mặt trận Cánh Đông tiến hành hai tầng chia cắt chiến dịch. Tầng thứ nhất, cắt đường 14 đoạn Kon Kô – Võ Định do Trung đoàn 28 đảm nhiệm. Tầng thứ hai, cắt đường 14 đoạn Chư Thoi, Nam thị xã Kon Tum do Trung đoàn 95;Tiểu đoàn 6,Trung đoàn 24 và Tiểu đoàn 631 đảm nhiệm. Lực lượng vây hãm căn cứ Đăk Tô 2, sân bay Phượng Hoàng do Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 2;Tiểu đoàn 4,Trung đoàn 24 và bộ đội địa phương tỉnh Kon Tum đảm nhiệm. Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 28 kể: “Có thể nói rằng, để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển hướng chiến lược phát triển trong một giai đoạn mới của chiến trường miền nam, Bộ Tổng tư lệnh chiến dịch quyết định mở chiến dịch Tây Nguyên ở chiến trường Đắk Tô – Tân Cảnh ở chiến trường Tây Nguyên. Vì yêu cầu của nhiệm vụ nặng nề tạo ra một chuyển biến lịch sử của chiến dịch và chiến lược; Bộ đã tăng cường một lực lượng khá mạnh cho lực lượng của Tây Nguyên,cho nên đặt vấn đề của Bộ giành thắng lợi có ý nghĩa chiến lược sau chiến dịch Đăk Tô – Tân Cảnh năm 1972 chứ không phải chiến dịch này ý nghĩa chiến thắng cho chiến trường Tây Nguyên mà tạo chuyển biến về chất, về chiến lược cho chiến trường miền Nam.

Mỗi khi mùa khô đến, địch ở Tây Nguyên thường theo dõi sự di chuyển của Trung đoàn 66 để phán đoán hướng tiến công chủ yếu của ta. Bởi vậy, ở chiến dịch này, để đánh lạc hướng sự theo dõi của địch, trước khi Trung đoàn 66 hành quân, Bộ tư lệnh Mặt trận Cánh Đông chỉ thị cho trung đoàn giữ nguyên bộ phận máy thông tin liên lạc 15 oát ở hậu cứ. Trung đoàn 66 thực hiện nghi binh bằng vô tuyến điện thành công. Vì thế khi Trung đoàn 66 vào sát căn cứ Tân Cảnh, Ngô Du – Tư lệnh quân đoàn 2 ngụy vẫn đinh ninh rằng “Hai râu” tức là Trung đoàn 66 chưa rời khỏi vùng núi Chư Chóc.

Cuộc tiến công chiến lược trên chiến trường Tây Nguyên mở đầu bằng những trận đánh dữ dội của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 trên dãy điểm cao phía Tây bờ sông Pô Kô, đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn 2,Lữ đoàn 2 ở căn cứ Đen-ta -điểm cao 1049 và tiêu diệt hoàn toàn Tiểu đoàn 11 thuộc Lữ đoàn 3 ở căn cứ Sạc-ly – điểm cao 1015. Hai căn cứ trụ cột trên dải phòng ngự bờ tây sông Pô Kô bị tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng làm cho toàn bộ lực lượng quân dù hoang mang, buộc phải rút bỏ các vị trí còn lại, lui về cùng Quân đoàn 2 ngụy củng cố tuyến phòng ngự từ Võ Định đến thị xã Kon Tum. Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 28 nhớ lại: “Trung đoàn 66 chủ lực lúc bấy giờ đã hoàn thành được nhiệm vụ xuất sắc là tiêu diệt căn cứ 42 trong đó tương đương 1 Trung đoàn và 1 chỉ huy Sư đoàn nhẹ của Sư đoàn 22 ngụy. Tiếp tục cùng với Sư đoàn 2 phát triển ra khu vực Đăk Tô 2, đánh chiếm Đăk Tô 2 sang ngày hôm sau. Trong mấy ngày, chúng ta đã tiêu diệt trên chiến trường Đăk Tô – Tân Cảnh tương đương một Sư đoàn thiếu trong và ngoài công sự. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam mà một chiến dịch chúng ta tiêu diệt được một Sư đoàn thiếu của các binh chủng thiết giáp, xe tăng có đầy đủ hết cả”

Tại Chư Thoi, Trung đoàn 95; Tiểu đoàn 6 thuộc Trung đoàn 24 và Tiểu đoàn 631 tổ chức nhiều chốt hỏa lực chặn địch từ PleiKu đi Kon Tum. Hàng trăm dân quân và nhân dân huyện 3 và huyện 4 tỉnh Gia Lai sát cánh cùng bộ đội đắp ụ, chôn mìn, xây dựng những trận địa chốt ngay sát mép đường ở khu vực cầu Ia-tô-ve. Các chiến sĩ Trung đoạn 95 kiên cường bám trụ dưới tầm phi pháo ác liệt của địch, giáng cho chúng những đòn nặng nề. Nhiều đoàn xe tiếp tế của địch bị diệt. Địch phải dùng 2 Trung đoàn 45, 53 và Tiểu đoàn biệt động số 2 có xe tăng, pháo binh và máy bay yểm trợ, thay nhau phản kích hòng đẩy chiến sĩ ta ra khỏi Chư Thoi. Nhưng các chiến sĩ ta vẫn gan góc trụ vững, biến Chư Thoi thành cánh cửa thép chặn đứng mọi cuộc phản kích của địch. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nhâm, nguyên cán bộ Đại đội thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 95 cho biết: “Trong chiến dịch Bắc Tây Nguyên, nhằm tiêu diệt cụm cứ điểm Đắk Tô – Tân Cảnh, Trung đoàn 95 đơn vị đánh giao thông được mệnh danh “vua cắt đường” bộ đội Tây Nguyên được phân công đánh cắt đường một đoạn đường dài 15 km từ Ninh Đức đến Chư Thoi để chia cắt giữa 2 thị xã PleiKu và Kon Tum để giúp cho hướng chính đánh địch. Nói về nhiệm vụ cắt đường, mọi người có thể hiểu là bình thường, đây là biện pháp chiến thuật nhưng lại là một biện pháp chiến lược rất quan trọng. Cắt đường, chiếm chỗ đường để chia cắt giữa 2 cứ điểm, giữa 2 thị xã làm cho địch không ứng cứu được nhau”.

Cùng phối hợp với Sư đoàn 320 ở phía Tây là Trung đoàn 1,Sư đoàn 2 và Tiểu đoàn 4,Trung đoàn 24 cùng bộ đội địa phương tỉnh Kon Tum tiến hành vây hãm căn cứ Đăk Tô 2 và sân bay Phượng Hoàng. Bằng nhiều hình thức tác chiến phong phú như tập kích, phục kích, pháo kích, bắn tỉa, các chiến sĩ ta đã diệt hàng trăm tên địch, phá hủy 36 máy bay, hàng chục xe quân sự, gần 40 pháo lớn và súng cối hạng nặng, góp phần tiêu hao sinh lực địch, tạo đà giải phóng Đăk Tô – Tân Cảnh./.

Duy Hùng