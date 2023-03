Thời sự - Chính trị Quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội đạt kết quả cao nhất từ nay đến cuối năm

(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh quý I-2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì Hội nghị.

03 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 3.700 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất khu vực Tây Nguyên và đứng thứ 23 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 26% dự toán Trung ương giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước trên 6 ngàn tỷ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2022. Hoạt động du lịch 03 tháng đầu năm tiếp tục khởi sắc. Khu vực kinh tế tập thể có thêm 14 hợp tác xã mới thành lập. Toàn tỉnh hiện có 42 xã cơ bản đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM, trong đó, 36 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt trên 98% kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, trong tháng 03, trên địa bàn tỉnh xảy ra vụ cháy rừng khiến 02 người tử vong. UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Tuy kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh trong quý I của năm tuy đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Một số khó khăn kể đến là việc triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công; kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu; tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để tập trung khắc phục những hạn chế, vướng mắc, trên cơ sở đó triển khai đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Ttrong đó, chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn; thực hiện nghiêm kết luận của thanh tra kiểm toán đối với việc triển khai các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, hạn hán trong mùa khô cũng như có giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và xây dựng nông thôn mới đảm bảo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần sớm hoàn thành Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum; Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông và Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Sau phiên họp về kinh tế-xã hội, Hội nghị tiến hành họp thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. Tại phiên họp, đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 6 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh./.

Thu Trang – Công Luận