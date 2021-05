Thời sự - Chính trị Sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm ở huyện Đăk Glei

(kontumtv.vn) – Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép một số khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum được tổ chức bầu cử sớm hơn một ngày so với thời gian đã thống nhất bầu cử trong cả nước vào ngày 23/5. Huyện Đăk Glei, có 5 đồn biên phòng và 6 xã vùng sâu, vùng biên giới được bầu cử sớm. Đến nay, công tác chuẩn bị tại các khu vực này cơ bản hoàn tất, người dân sẵn sàng cho ngày hội trọng đại này.

Đăk Man là 1 trong 6 xã của huyện Đăk Glei thực hiện việc bỏ phiếu sớm trước một ngày so với ngày bầu cử 23/5. Để tạo điều kiện cho gần 600 cử tri của xã thực hiện quyền bầu cử, Ủy ban bầu cử xã đã thành lập 3 điểm bỏ phiếu tại 3 thôn đi lại thuận tiện. Thời điểm hiện tại, xã sẵn sàng các điều kiện để cử tri đi bầu cử vào ngày 22/5. Ông Trần Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Đăk Man, huyện Đăk Glei nói: “Với quyết định bầu cử sớm cho tỉnh Kon Tum trong đó có xã Đắk Man, chúng tôi đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch bầu cử. Tuyên truyền lại ngày bầu cử bằng nhiều hình thức để người dân biết đi bầu cử sớm. Đến nay chúng tôi đã chuẩn bị xong các khâu và sẵn sàng cho ngày bầu cử”.

Ngày bầu cử sớm của huyện Đăk Glei đang đến gần. Tại các khu vực bỏ phiếu đều hoàn thành việc niêm yết đầy đủ danh sách cử tri và thông tin bầu cử. Song song đó, Điện lực Đăk Glei đã triển khai sửa chữa hệ thống điện tại các điểm bỏ phiếu, đảm bảo lưới điện phục vụ cho âm thanh, ánh sáng trong ngày bầu cử. Cùng với đó, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn, phương án phòng, chống dịch Covid-19 đã được các địa phương chú trọng. Ông A Nang, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng y tế, tại mỗi điểm bầu cử có một nhân viên y tế túc trực đo thân nhiệt các cử tri đến bầu cử. Tổ chức mỗi người bỏ phiếu đứng cách nhau 1 mét để đảm bảo an toàn phòng chống dịch”.

Việc tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày tại 5 đồn biên phòng và 6 xã vùng sâu, vùng biên giới của huyện Đăk Glei vào ngày 22/5 nhằm đảm bảo công tác tổ chức bầu cử, tổng hợp, báo cáo kết quả được kịp thời, chính xác. Đồng thời tạo điều kiện cho các lực lượng vũ trang triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh biên giới.

CTV A Lộc