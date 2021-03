Thời sự - Chính trị Sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành để huyện Sa Thầy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

(kontumtv.vn) – Trong cuộc làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy ngày 30/3 do Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chủ trì, nhiều gợi mở biện pháp, giải pháp, định hướng để huyện Sa Thầy phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo đã được các đại biểu thảo luận và đưa ra. Đây là cơ sở để huyện Sa Thầy thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Trên cơ sở những thảo luận, phân tích, đánh giá của tập thể lãnh đạo huyện Sa Thầy và các sở, ngành, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị, năm 2021, huyện Sa Thầy phải trồng lại rừng trên diện tích đất trống, đồi núi trọc và lựa chọn loại cây phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng; đồng thời, giữ nguyên diện tích rừng hiện có, không để mất đất, mất rừng. Cá nhân, tập thể nào để xảy ra vi phạm thì cương quyết xử lý về mặt Đảng và chính quyền. Năm 2021, huyện quyết tâm đưa xã Sa Bình về đích nông thôn mới; đối với 6 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, huyện phấn đấu mỗi xã đạt từ 1-2 tiêu chí, làm tiền đề đến năm 2025 hoặc năm 2030, Sa Thầy trở thành huyện nông thôn mới;; phấn đấu giảm 4% hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 của huyện xuống còn trên 6%. Trong phát triển nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, huyện Sa Thầy cần giữ nguyên diện tích mì hiện có để đảm bảo vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến tinh bột mì; nghiên cứu, chuyển đổi 1 phần diện tích trồng mì sang trồng cây ăn quả và các loại cây có hiệu quả kinh tế hơn; riêng 11.000 ha cây cao su hiện có, cần chuyển đổi 1 phần diện tích cao su tiểu điền sang trồng cây ăn quả nếu đến thời gian tái canh.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, huyện đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong hộ dân, kể cả hộ ĐBDTTS để tăng năng suất, chất lượng, nâng cao thu nhập và thoát nghèo; quan tâm phát triển hợp tác xã kiểu mới để các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tránh thành lập hợp tác xã kiểu hình thức. Huyện Sa Thầy cần quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt 1 số tiêu chí đô thị loại 4. Về phát triển du lịch, Bí thư Tỉnh ủy giao Sở VH,TT&DL xây dựng Đề án phát triển du lịch cụm Đăk Hà – Sa Thầy – Đăk Tô. Trên cơ sở này, mỗi huyện xây dựng đề án phát triển du lịch riêng, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu năm 2021, 100% đảng viên Đảng bộ huyện Sa Thầy hoàn thành nhiệm vụ trở lên; phấn đấu kết nạp mới hội viên, đoàn viên khối đoàn thể đạt 75% trở lên; huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm để ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững; vận động và khơi dậy trong dân khát vọng vươn lên làm giàu. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể lãnh đạo huyện Sa Thầy chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Như Nguyệt – Đức Thắng