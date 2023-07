Thời sự - Chính trị Sơ kết 6 tháng đầu năm về Chuyển đổi số

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 27/7, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh duy trì ở mức tốt và đã triển khai đường truyền số liệu chuyên dùng tốc độ cao đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố phục vụ công tác xây dựng, quản lý, khai thác CSDL đất đai. Cùng với đó, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến gần 50% hộ gia đình; mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh đã thực hiện đến 85% dân số trưởng thành. Chính quyền số với trọng tâm là dữ liệu và Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) có những chuyển biến rõ rệt. Trong đó, Đề án 06 và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã kết nối thành công với CSDLQG về dân cư; kết nối và chia sẻ dữ liệu với 15 hệ thống của các bộ, ngành Trung ương. Tuy nhiên, kết quả Chuyển đổi số của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại cần sớm khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị các Sở, ban ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong triển khai Chuyển đổi số; tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của Chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp. Đồng thời khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về hoạt động Chuyển đổi số năm 2023; tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu; rà soát, đánh giá và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tránh lộ lọt thông tin. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chuyển đổi số theo từng chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Chuyển đổi số là giải pháp nền tảng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng và toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển của tỉnh./.

Hơ Jan – Đức Thắng