Thời sự - Chính trị Sơ kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng

(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ cháy, gây thiệt hại hơn 0,7 hecta rừng trồng. Triển khai công tác bàn giao diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã đang tạm quản lý về cho các đơn vị chủ rừng, đến nay, đã bàn giao hơn 20.000 ha/ tổng số hơn 28.800 hecta rừng. Công tác trồng rừng, trồng dược liệu và cây phân tán được tập trung triển khai. Đến nay đã trồng mới hơn 1.000 hecta rừng, đạt gần 27% so với kế hoạch, trồng trên 3,2 hecta Sâm Ngọc Linh. Các loại dược liệu khác trồng được hơn 600 hecta, đạt gần 67% so với kế hoạch… Về công tác khoán bảo vệ, chăm sóc rừng, khai thác lâm sản, đến ngày 15/7/2023, các đơn vị chủ rừng đã khoán bảo vệ rừng cho trên 132.00 hecta cho các tổ chức, cộng đồng và hộ gia đình; khai thác gỗ rừng trồng gần 33.000 m³. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị, địa phương đã thường xuyên rà soát, xác định, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, mở các đợt cao điểm ra quân tuần tra, truy quét bảo vệ rừng. So với cùng kỳ năm 2022, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm trên 03 tiêu chí; trong đó, tổng số vụ vi phạm giảm hơn 51%, khối lượng vi phạm giảm hơn 71%, diện tích thiệt hại giảm trên 84%.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy giảm về số vụ và mức độ thiệt hại nhưng một số địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ xâm hại rừng. Các vụ vi phạm xảy ra trên lâm phần của các đơn vị chủ rừng là tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình chiếm tỷ lệ cao, trên 66% trong tổng số vụ vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần khắc phục những hạn chế, xác định mục tiêu cụ thể và chủ động hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện tốt việc hiệp đồng lực lượng trong bảo vệ rừng; nâng cao hiệu quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp; triển khai công tác trồng và chăm sóc rừng theo đúng kế hoạch đề ra./.

Chung Loan – Thanh Thái