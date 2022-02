Thời sự - Chính trị Sôi nổi Lễ ra quân xây dựng Nông thôn mới

(kontumtv.vn) – Nhằm tạo khí thế thi đua, lao động sản xuất sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm, ngày 8/2, các địa phương tỉnh Kon Tum đã đồng loạt ra quân xây dựng nông thôn mới.

Thành phố Kon Tum tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới tại thôn Kon Hring, xã Đăk Blà. Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang.

Sau hơn 11 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn thành phố ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp; kết cấu hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao; thu nhập và đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Tính đến cuối năm 2021, thành phố có 8/11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và còn 0,84% hộ nghèo. Năm 2022, thành phố phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có xã Đăk Blà. Để đạt mục tiêu đề ra, UBND thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành mục tiêu chung.

Với chủ đề “Ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, ngay sau Lễ ra quân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND TP. Kon Tum đã tham gia khởi công đổ khối bê tông đầu tiên làm tuyến đường giao thông tại thôn Kon Hring. Tuyến đường nội thôn có chiều dài hơn 860m với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt dự Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại làng Đăk Wớt Yốp, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy. Tham dự còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Đến cuối năm 2021, huyện Sa Thầy có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Sa Nhơn, Sa Sơn, Sa Nghĩa và Sa Bình; trong đó, thôn Đức Lý của xã Sa Nhơn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và xã Sa Nhơn đang đề nghị công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Là địa phương được chọn làm điểm ra quân xây dựng nông thôn mới trong năm nay, xã Hơ Moong hiện đạt 13/19 tiêu chí NTM. Xã có 7 thôn, làng, trên 1.500 hộ, hơn 7.400 nhân khẩu với gần 85% bà con Ba Nar, Gia Rai sinh sống trên địa bàn. Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Sa Thầy, Đảng ủy, chính quyền địa phương và nhân dân xã Hơ Moong đặt quyết tâm phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2022.

Tại Lễ ra quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đã cùng bà con nhân dân xã Hơ Moong tham gia đổ bê tông tuyến đường liên thôn Đăk Yo với chiều dài 150m, rộng 3,5m và đến thăm mô hình đánh bắt cá lòng hồ thủy điện Plei Krông ở làng Đăk Wớt Yốp; đồng thời thăm hỏi, động viên bà con nhân dân tích cực lao động, sản xuất, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng thành công nông thôn mới tại địa phương.

Hòa chung cùng các địa phương trong tỉnh, sáng 8/2 cán bộ, nhân dân huyện Đăk Tô đã tổ chức lễ ra quân xây dựng nông thôn mới dầu xuân Nhâm Dần tại thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Trưởng Ban Nội Chính, Trưởng đoàn đại biểu Đại biểu Quốc hội tỉnh U Huấn cùng lãnh đạo các sở ngành dự lễ ra quân.

Xã Ngọk Tụ huyện Đăk Tô có 6/6 thôn đạt khu dân cư văn hóa, hơn 90% hộ gia đình văn hóa và cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Với mục tiêu phát triển sản xuất, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn xã, cán bộ, nhân dân xã Ngọk Tụ đề ra mục tiêu nâng cao các tiêu chí đạt được; phát huy nội lực để cải tạo cảnh quang môi trường, sửa chữa nâng cấp các tuyến giao thông, nạo vét kênh mương, nâng cấp các công trình thủy lợi; chăm sóc tốt cây trồng vụ Đông Xuân.

Trong lễ ra quân, cán bộ, nhân dân xã Ngọk Tụ Vinh dự được đón nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Đây là phần thưởng cao quý để xã Ngọk Tụ tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh cùng bà con nhân dân xã Ngọk Tụ đã ra quân nạo vét kênh mương tại cánh đồng thôn Đăk Chờ.

Cùng với xã Ngọk Tụ, các địa phương còn lại của huyện Đăk Tô cũng đồng loạt ra quân xây dựng nông thôn mới với khi thế sôi nổi và quyết tâm cao. Huyện Đăk Tô hiện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã còn lại đạt từ 16-19 tiêu chí nông thôn mới. Tổ chức thành công lễ ra quân là động lực để huyện Đăk Tô đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2022.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa đã đến dự Lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới tại thôn 4, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi.

Trong năm 2021, với sự nỗ lực của các cấp ngành và người dân, tình hình kinh tế – xã hội của xã Đăk Kan tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực. Xã đã thực hiện được 7/10 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao, tăng 02 tiêu chí so với đầu năm. Người dân đã mạnh dạn chuyển đổi các diện tích đất trồng mỳ không hiệu quả sang trồng cao su, cà phê, trồng rừng, trồng xen cây ăn quả, qua đó tăng thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 43 triệu đồng/năm. Công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong năm 2022, chính quyền và nhân dân xã Đăk Kan quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch – vừa phát triển kinh tế”, khai thác hiệu quả các nguồn lực, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phấn đấu xây dựng 01 sản phẩm OCOP, trồng mới 15 ha rừng, nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 1%, xây dựng thôn 4 đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu và xã Đăk Kan đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao của huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2021-2023 theo Kế hoạch chung của tỉnh Kon Tum.

Sau phần Lễ phát động, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa cùng các vị đại biểu và nhân dân thôn 4, xã Đăk Kan tham gia trồng cây xanh các trục đường giao thông thôn, xóm, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư, thăm đồng, sửa chữa hệ thống thoát nước.

Tại thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới. Dự lễ có Phó Chủ tịch Thường trực HNĐ tỉnh Nguyễn Thế Hải.

Nhân dịp này, xã ra mắt Tổ du lịch cộng đồng thôn Long Tro – Ba Khen. Tổ du lịch cộng đồng đã thành lập Ban quản lý và các dịch vụ phục vụ lưu trú, ăn uống, dệt thổ cẩm, may trang phục, đồ lưu niệm truyền thống.

Tính đến tháng 12/2021, huyện Tu Mơ Rông có 5 xã đạt 15 tiêu chí, 4 xã đạt 13 tiêu chí và 2 xã đạt 12 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2022, huyện đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm có 5 xã đạt 18 tiêu chí, 3 xã đạt 17 tiêu chí, 2 xã đạt 16 tiêu chí và 01 xã đạt 15 tiêu chí nông thôn mới.

Tại huyện Đăk Hà, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Trung Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm dự lễ ra quân xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tại đây, huyện Đăk Hà tổ chức ra quân làm đường bê tông có chiều dài 280m. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 84 triệu đồng, nhân dân đóng góp 123 triệu đồng và giám sát quá trình thi công.

Phát động ra quân đầu xuân Nhâm Dần 2022, lãnh đạo huyện đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn để tổ chức thực hiện, hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 2022. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân tích cực tham gia chung tay, góp sức cùng với Nhà nước hoàn thiện nhóm hạ tầng KT – XH; củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Phấn đấu trong năm 2022, huyện xây dựng xã Đăk Ui và Ngọc Wang về đích Nông thôn mới, tạo tiền đề xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và Thị trấn Đăk Hà đạt Đô thị loại IV vào năm 2025.

UBND huyện Ia H’Drai tổ chức Lễ công bố xã Ia Dom đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và ra quân xây dựng nông thôn mới đầu năm 2022. Dự lễ có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Phục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Từ một xã còn nhiều khó khăn, qua những năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Ia Dom đã có sự bứt phá mạnh mẽ và bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,49%, thu nhập bình quân đầu người tính đến tháng 10 năm 2021 đạt 35,8 triệu đồng/năm.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Dom được UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Cũng trong sáng 8/2, các địa phương trên địa bàn huyện Ia H’Drai đồng loạt tổ chức Lễ phát động ra quân đầu năm xây dựng nông thôn mới. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và đông đảo nhân dân xã Ia Dom đã tham gia trồng cây xanh 2 bên trục đường của thôn; tại các xã Ia Tơi, Ia Đal tổ chức đổ hơn 260m² sân bóng chuyền và tiến hành tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Tại huyện Kon Plông, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hà dự lễ ra quân xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Kon Plông có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Pờ Ê, Măng Cành và Đăk Tăng; các xã còn lại đạt 17/19 tiêu chí. Tại Lễ phát động, lãnh đạo huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân tiếp tục phát huy nội lực, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu cuối năm 2022, huyện có 04/08 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được.

Ngay sau Lễ ra quân, các đại biểu, cán bộ và nhân dân xã Ngọc Tem đã thực hiện đổ bê tông hơn 380m tuyến đường giao thông thôn Điek Tem .

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm, 21 xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum sôi nổi ra quân đầu năm mới. Với chủ đề “Ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố phấn khởi tham gia bê tông hóa đường giao thông; nạo vét kênh mương thoát nước; chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; đồng thời dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm tại các tuyến đường và khu vực công cộng.

Hiện thành phố Kon Tum có 8/11 xã đã về đích nông thôn mới. Năm 2022 phấn đấu 3 xã hoàn thành chỉ tiêu về đích nông thôn mới; đồng thời tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đạt đô thị loại II.

Năm nay, huyện Kon Rẫy chọn thôn 2, xã Đăk PNe ra quân xây dựng nông thôn mới. Sau lễ phát động, các đại biểu và bà con Nhân dân tham gia đổ bê tông tuyến đường nội vùng địa bàn xã. Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn huyện tập trung chỉnh trang sân luyện tập thể thao; dọn dẹp vệ sinh, phát quang các tuyến đường nội thôn, nhà rông, nhà văn hóa; trồng cây xanh và tu sửa, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng; nạo vét kệnh mương thoát nước, tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường tại các khu dân cư; phát dọn đường vào khu sản xuất.

Đây là các công trình khởi đầu để các địa phương hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân.

Nhóm PV và CTV