Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô

(kontumtv.vn) – Hiện nay, thời tiết nắng nóng, khô hanh, đây đang là thời điểm người dân ở các địa phương xử lý thực bì để canh tác nương rẫy, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Tại huyện Ngọc Hồi đã xảy ra cháy rừng tại một số địa phương. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), hạn chế thấp nhất các thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngành chức năng huyện Ngọc Hồi đã và đang cùng chính quyền các địa phương tích cực triển khai thực hiện phương án PCCCR.

Ở huyện Ngọc Hồi, những ngày này đang là thời điểm người dân phát dọn, đốt nương rẫy để chuẩn bị canh tác vụ mới. Nếu người dân sử dụng lửa thiếu kiểm soát, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vào chiều tối ngày 09/02/2023 tại Tiểu khu 186, trên địa bàn xã Bờ Y, lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi quản lý đã xảy ra vụ cháy rừng với diện tích hơn 1 ha. May mắn là các cơ quan chức năng và đơn vị chủ rừng đã huy động lực lượng dập tắt đám cháy kịp thời nên chủ yếu diện tích cháy ở dưới tán rừng, chưa gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Nguyên nhân vụ cháy rừng được xác định do người dân đốt dọn nương rẫy nhưng chưa dập tắt lửa, dẫn đến cháy lan qua diện tích rừng do công ty quản lý. Ông Lê Viết Đông, nhân viên Lâm trường Sa Loong, công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi cho biết: “Có một số người dân làm rẫy gần với rừng của mình, họ không làm đường băng cản lửa thì họ đốt là cháy lan. Có những hộ đốt nhưng họ canh thì anh em phát hiện được thì lên cùng với dân làm được, còn những hộ là đốt xong người ta trốn, không biết được ai đốt cả, khó là khó chỗ đó.”

Anh Phạm Minh Hải, kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi cho biết các diện tích rừng dễ cháy trên địa bàn nằm xen kẽ với các diện tích của người dân. Đặc biệt, có một số diện tích rừng thực bì tương đối lớn nên nguy cơ bắt lửa, cháy lan vào rừng rất cao, đặc biệt là các khu rừng trồng.

Vụ cháy rừng ở Tiểu khu 186 là một trong số ít vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện Ngọc Hồi thời gian gần đây. Từ ngày 09/02/2023 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 3 vụ cháy rừng với diện tích gần 20 ha; chủ yếu là cháy dưới tán rừng, cây bụi, lau lách, cỏ… Trong đó, diện tích rừng trồng hơn 1 ha và diện tích rừng tự nhiên 17,6 ha. Ông Nguyễn Vũ Hùng, Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi cho biết, huyện có hơn 37.000 ha rừng, trong đó hiện có khoảng 12.000 ha rừng thuộc mức cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Nhằm chủ động phòng cháy chữa cháy rừng trong những tháng cao điểm mùa khô năm 2023, đơn vị đã và đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương để ứng phó, xử lý kịp thời đối với các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và khi xảy ra cháy lớn, đặc biệt là ở các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, phá rừng cao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ rừng thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ rừng thực hiện chức năng quản lý về rừng và đất nông nghiệp, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào rừng; làm việc với các hộ dân sống gần rừng và ven rừng ký cam kết không đốt rừng, không đốt rẫy trong thời điểm dự báo cháy rừng đang cấp 4, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Để PCCCR, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra, bên cạnh các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng của ngành chức năng, người dân và các chủ rừng nên lưu ý khi đốt dọn thực bì hoặc sử dụng lửa khi đi rừng./.

Đăng Huy – Ngọc Chí