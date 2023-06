Thời sự - Chính trị Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Website các cơ quan nhà nước

(kontumtv.vn) – Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng Internet toàn cầu, hiện nay, các tội phạm mạng và tấn công mạng cũng gia tăng theo hàng ngày, hàng giờ. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, các cuộc tấn công mạng nhằm vào các Cổng thông tin điện tử và trang web của các cơ quan nhà nước diễn ra ngày càng nhiều. Trước thực trạng đó, việc đảm bảo an toàn thông tin cho Website của cơ quan nhà nước đã và đang được các cơ quan, đơn vị quan tâm.

Vào đầu tháng 2/2023, nhiều Website các cơ quan nhà nước trong tỉnh bị hacker tấn công đồng loạt. Anh Nguyễn Việt Lãm, chuyên viên phụ trách website của Sở Xây dựng cho biết, tại thời điểm trang Web của Sở Xây dựng bị tin tặc tấn công, khi tìm tên miền Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum trên công cụ tìm kiếm của Google thì xuất hiện đường link có kèm theo tên trang quảng cáo cá cược bóng đá, khiến không thể truy cập vào website của Sở Xây dựng. Sau khi phát hiện các lỗi xuất hiện trên website, Sở Xây sựng đã liên hệ phối hợp cùng với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (TTCNTT&TT) tỉnh Kon Tum để tìm nguyên nhân và xử lý vấn đề đang gặp phải. Qua công tác điều tra và rà soát, TTCNTT&TT tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do hệ thống máy chủ website bị tin tặc xâm nhập trái phép thông qua lỗ hổng bảo mật, từ đó cài đặt các mã độc khiến hệ thống hoạt động không ổn định dẫn đến sập website, đồng thời chiếm đoạt tên miền các trang thông tin điện tử để quảng cáo trái phép các trang cờ bạc, cá độ trên internet.

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, trong đợt hacker tấn công vào đầu tháng 2/2023, nhiều Trang thông tin điện tử, Trang Web của các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh bị tấn công đồng loạt và xuất hiện tình trạng tương tư. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, kỹ thuật viên Trung tâm CNTT&TT cho biết nhiều Website bị chiếm quyền sử dụng, chèn đường link dẫn vào các trang cá cược, cá độ bóng đá. Một số trang sau khi chiếm quyền sử dụng được rao bán địa chỉ link công khai trên mạng Internet. Sự việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin trên Website các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống Website các cơ quan nhà nước của tỉnh, từ năm 2010, tỉnh Kon Tum đã đầu tư và thành lập Trung tâm giám sát an toàn thông tin SOC và đến nay đã thực hiện giám sát 30 website các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trung tâm giám sát ATTT là hệ thống an toàn thông tin trên máy chủ được đặt tại TTCNTT&TT tỉnh Kon Tum, có chức năng giám sát toàn bộ các máy chủ web và website các sở ngành do TTCNTT&TT quản lý. Hệ thống ghi lại lịch sử truy cập, lịch sử thao tác sửa đổi trên máy chủ, cảnh báo các truy cập từ nguồn lạ, phát hiện truy cập trái phép và các cuộc tấn công của tin tặc nhắm đến trang web cũng như máy chủ web. Khi phát hiện các cuộc tấn công mạng, cán bộ ATTT dựa vào thông tin từ Trung tâm giám sát làm căn cứ để tìm nguyên nhân, từ đó nhanh chóng ngăn chặn và khắc phục hậu quả của cuộc tấn công mạng.

Nhờ phát hiện nhanh và xử lý kịp thời các cuộc tấn công mạng của tin tặc, từ khi đưa Trung tâm giám sát an toàn thông tin vào hoạt động đến nay, hệ thống đã góp phần hạn chế thấp nhất các thiệt hại phát sinh. Anh Lê Trần Phúc Nguyên, kỹ thuật viên Trung tâm CNTT&TT cho biết chỉ tính riêng trong tháng 5 vừa qua, hệ thống đã phát hiện và xử lý trên 7.400 lỗ hổng về an toàn thông tin trên website các cơ quan nhà nước của tỉnh. Dựa vào thông tin từ Trung tâm giám sát ATTT và công tác điều tra, TTCNTT&TT phối hợp rà soát và loại bỏ mã độc, cập nhật lại mã nguồn, đồng thời phát hiện và ngăn chặn các truy cập trái phép của tin tặc, từ đó chặn được cuộc tấn công mạng. Đến nay, trang thông tin điện tử của các sở ngành dưới sự giám sát của hệ thống giám sát ATTT hoạt động ổn định, đảm bảo công tác cập nhật tin tức của các sở ngành được luôn thường xuyên và không bị gián đoạn.

Việc đảm bảo an toàn thông tin trên hệ thống website các cơ quan nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm ngăn ngừa các sự cố tấn công, đánh cắp dữ liệu, làm sai lệch thông tin gây thiệt hại và mất uy tín các cơ quan nhà nước.

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống website các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ngoài hệ thống theo dõi, giám sát an toàn thông tin của tỉnh, đội ngũ phụ trách, quản lý các trang thông tin điện tử, trang web các sở ngành, các địa phương cần chú ý đặt mật khẩu mạnh đối với các tài khoản trên trang thông tin điện tử, các website. Đối với những thông tin quan trọng, mật thiết, cần mã hóa dữ liệu trước khi gửi đi, tránh khỏi sự nhòm ngó, tấn công của tin tặc. Đồng thời, cần cài đặt các phần mềm diệt virus uy tín hiện nay để có thể rà quét và phát hiện mã độc, kịp thời ngăn chặn trước khi mã độc được phát tán trong máy; sử dụng các phần mềm, các ứng dụng có nguồn gốc rõ ràng, nhằm hạn chế nguy cơ làm mất an toàn thông tin./.

Quang Mẫn – Duy Vĩ