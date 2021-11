Thời sự - Chính trị Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(kontumtv.vn) – Ban chỉ đạo 35, Huyện ủy Ia H’Drai đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tham gia tập huấn, các đại biểu được nghe một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới tại địa phương; quy trình xử lý thông tin xấu, độc trên báo chí, internet và mạng xã hội; hướng dẫn, cài đặt tạo nhóm điều hành; thực trạng và giải pháp đảm bảo an ninh trật tự cho người dùng máy tính và điện thoại thông minh. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Tổ chức chính trị, xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn, chiêu bài chống phá ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, bất mãn, cơ hội chính trị; nắm được kỹ năng phục vụ công tác đấu tranh trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội./.

Thanh Xuân – Thế Thành