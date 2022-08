Thời sự - Chính trị Tập huấn về bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng

(kontumtv.vn) – Ngày 25/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương.

Nội dung lớp tập huấn gồm phổ biến về kiến thức an toàn thông tin đối với Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đô thị thông minh, giao dịch điện tử; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức về đảm bảo an toàn thông tin khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; hướng dẫn nhận diện các thông tin xuyên tạc, giả mạo trên không gian mạng; cảnh báo người sử dụng Internet về nguy cơ, hậu quả của việc mất an toàn thông tin và kỹ năng xử lý, ứng cứu khi sự cố xảy ra.

Qua đó, giúp các đơn vị, địa phương hoàn thành tốt hơn công tác bảo đảm an toàn thông tin; xây dựng được Đề án, Kế hoạch chuyển đổi số, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Cát Tiên – Văn Hiển