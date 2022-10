Thời sự - Chính trị Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ

(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 05 yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả thiên tai và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Công điện nêu rõ, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 939 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua; chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ trên địa bàn tỉnh cũng như đề cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là và sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đợt mưa lũ tới. UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tập trung theo dõi chặt chẽ, nắm chắc thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin, cảnh báo kịp thời đến các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn biết để ứng phó thiên tai. Đồng thời rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, giông lốc có thể xảy ra, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan; tổ chức rà soát, kiểm tra ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu dân cư, trường học, trụ sở để chủ động sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn. Song song với tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc, an toàn giao thông; sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, sớm khắc phục các sự cố do thiên tai gây ra và tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương theo phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt là các trường hợp xảy ra lũ quét, sạt lở đất và mưa, bão lớn, ngập lụt kéo dài trên diện rộng; chỉ đạo vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình và hạ du./.

Hơ Jan – Thanh Hà