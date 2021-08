Thời sự - Chính trị Thăm chúc mừng ngày truyền thống Công an Nhân dân

(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2021), 16 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2021), lãnh đạo huyện Ngọc Hồi đã đến tặng hoa, chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện.

Lãnh đạo huyện Ngọc Hồi đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của lực lượng Công an huyện trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đây, lãnh đạo huyện mong muốn cán bộ, chiến sĩ công an huyện tiếp tục phát huy truyền thống Công an nhân dân; quan tâm xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy, lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân và góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của huyện./.

CTV Thu Trang