Thời sự - Chính trị Thăm, chúc mừng Ngày truyền thống Công an nhân dân

(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2022), lãnh đạo huyện Sa Thầy đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện.

Lãnh đạo huyện đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an huyện trong việc thực thi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Công an huyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành và những thành tích đã đạt được, đoàn kết, quyết tâm vượt khó, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy