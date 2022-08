Thời sự - Chính trị Thăm, chúc mừng Ngày Truyền thống Công an Nhân dân

(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, lãnh đạo huyện Đăk Glei đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện.

Lãnh đạo huyện biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng công an trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt trong thời gian qua đã làm tốt công tác cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Đồng thời đề nghị Đảng ủy Công an huyện tập trung xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; làm tốt công tác nắm tình hình, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; làm tốt công tác xây dựng lực lượng, quan tâm đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ công an các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

A Lộc

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Glei