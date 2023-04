Thời sự - Chính trị Thăm, chúc Tết cổ truyền tại tỉnh Sa – La – Van, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(kontumtv.vn) – Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết cổ truyền tại tỉnh Sa-La-Van, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tiếp đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum có ông Đa-Vong Pho-Ne-Keo, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sa-La-Van.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Bun Pi May của nhân dân các bộ tộc Lào, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBDN tỉnh Lê Ngọc Tuấn thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến lãnh đạo và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Sa-La-Van. Chúc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói chung và tỉnh Sa-La-Van nói riêng ngày càng phát triển, thịnh vượng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn cho biết tuy 2 tỉnh không có chung đường biên giới, nhưng hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua có những bước phát triển nhất định. Các cấp ngành của hai bên đã tích cực triển khai các nội dung hợp tác và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, hợp tác về chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ giữa hai tỉnh. Hai tỉnh duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, gửi thư chúc mừng nhân các sự kiện lớn của hai bên, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh, vun đắp mối quan hệ đặc biệt của hai nước Việt Nam – Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn hy vọng trong thời gian tới, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của mỗi bên, hai tỉnh sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng hiệu quả, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực; Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Lào năm 2023, Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2027 giữa hai tỉnh đã ký kết trong năm 2022. Đồng thời mong muốn, tỉnh Sa-La-Van tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng đang học tập, sinh sống, làm việc ổn định tại tỉnh Sa-La-Van.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sa-La-Van, ông Đa-Vong Pho-Ne-Keo, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sa-La-Van chân thành cảm ơn tình cảm nồng hậu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã dành cho tỉnh Sa-La-Van. Đồng thời cho biết, tỉnh Sa-La-Van sẽ làm hết sức mình để tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai tỉnh, vì lợi ích của Nhân dân hai tỉnh, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào./.

Nhân dịp này, tỉnh Kon Tum tặng tỉnh Sa-La-Van 400 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo đón Tết./.

Thanh Hà