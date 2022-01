Thời sự - Chính trị Thăm, tặng quà tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(kontumtv.vn) – Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 , đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các cơ quan và Nhân dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân xã Hiếu, xã Ngok Tem, huyện Kon Plông. Tại các nơi đến thăm, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà địa phương đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm qua. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền có những giải pháp hiệu quả hơn nữa để đẩy nhanh công tác giảm nghèo, đặc biệt là đối với các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số. Trước mắt, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cấp ủy và chính quyền 02 xã chỉ đạo Nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; quan tâm, hỗ trợ các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, người neo đơn để gia đình nào cũng được đón tết vui vẻ, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Trong dịp này, huyện Kon Plông cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần, chúc Tết và trao tặng các phần quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh và huyện cho các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi và nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Đoàn công tác của tỉnh và huyện Ia H’Drai do ông Huỳnh Tấn Phục, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các xã trên địa bàn huyện Ia H’Drai. Đoàn thăm, chúc Tết Đảng uỷ 3 xã Ia Tơi, Ia Đal, Ia Dom. Thay mặt đoàn công tác, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị các cấp chính quyền tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn, kiềm chế tai nạn giao thông, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục tập trung làm tốt công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn, không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán. Đảng ủy và chính quyền địa phương làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có phương án tổ chức tốt các hoạt động đón Xuân mới vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Trung Hải, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách, người có công tại huyện Đăk Hà. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo huyện thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng năm mới và tặng quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho các gia đình chính sách, người có công tại 2 xã Đăk Ui và Đăk Hring. Đồng thời ghi nhận và bày tỏ sự tri ân của cán bộ, nhân dân trong tỉnh đối với những đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và sự phát triển chung của địa phương; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng 20 suất quà, mỗi suất 600.000 đồng cho các hộ nghèo và tặng 5.000 chiếc khẩu trang cho xã Đăk Ui.

Trong dịp này, huyện cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần, chúc Tết và tặng các phần quà của Huyện ủy; HĐND; UBND, UBMTTQVN huyện Đăk Hà tới các gia đình chính sách, người có công, đảng viên lão thành và lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Nhóm CTV